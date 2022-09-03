Bu, öğretmenlik mesleğini bitirme kanunudur

Eğitim-İş Sendikası, ‘Öğretmene Saygı’ eylemlerinin ikincisini İzmir’de yaptı. Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, Öğretmenlik Meslek Kanunu ve bu kanunla getirilen kariyer basamakları sistemine ilişkin, “Bu, meslek kanunu değildir. Bu, mesleği bitirme kanunudur. Öğretmenleri, zaten fakültelerinden mezun oldukları ve ellerindeki diploma ile uzmanı oldukları konuda yeniden onları sınava tabi tutmak, en basit tabiriyle ahlaksızlıktır. Bugün, diplomasını belgesi olarak gösterenlere, diploması olmadan kimse ahkam kesemez” dedi.

İzmir Konak’ta basın açıklaması yapan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, şöyle konuştu: “Bu kanun; sözleşmeli, ücretli, kadrolu diye ayrıştırılarak sömürülen öğretmenlerin yeni unvanlar ile bir kez daha ayrıştıracak, okullardaki huzur ortamını ve çalışma barışını bozacaktır. Yeni unvanlar, sadece öğretmenler arasında değil, velilerimiz ve çocuklarımız arasında da bir ayrışmaya yol açacaktır. Bugün Avukatlık Kanunu 200 maddeden oluşurken 12 maddelik bir eskiz, bir karalama metni öğretmenlerin önüne koymak, öğretmenlik mesleğine ve bu ülkenin geleceğine saygısızlıktır.” İzmir - anka



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