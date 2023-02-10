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10 ŞUBAT 2023 CUMA - YIL: 53

Bu yıl öğrenciler LGS ve YKS'de 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacak

10 Şubat 2023, Cuma 13:49
Bakan Özer, "Bu yıl LGS’ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS’ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır. 2023'te LGS'yi sadece 8. sınıfın birinci dönem konularından yapacağız." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya Afet Koordinasyon Merkezi bahçesinde yaptığı basın açıklamasında çok büyük ölçekli bir depremin ardından devletin tüm imkanları ve vatandaşların el birliğiyle mücadele verildiğini belirtti.

Bakanlık olarak da tüm çocukları güvenli ve sağlıklı bir şekilde okullarıyla buluşturmak için çaba sarf ettiklerini aktaran Özer, "Bildiğiniz gibi tüm okullarımızda eğitim öğretime 20 Şubat'a kadar ara verdik. 71 ildeki okullarımızda depremle ilgili bir sıkıntı olmamasına rağmen ara vermemizin nedeni, tüm öğretmenlerimiz, Milli Eğitim Bakanlığının tüm camiası sahada 10 ile yardım ediyor." dedi.

Bakanlığa bağlı meslek liselerinde, uygulama otellerinde günlük olarak 945 bin 215 sıcak yemek, 196 bin 100 çorba olmak üzere 1 milyon 141 bin 315 sıcak yemek ve çorbanın vatandaşlara dağıtıldığını ifade eden Özer, şöyle konuştu:

"Yine 6 ay önce meslek liselerimizde kurmuş olduğumuz ekmek üretim atölyelerinde günlük olarak 1 milyon ekmek üretilip bu 10 ildeki vatandaşlarımıza ulaştırılıyor. Bakanlığa bağlı olan okullarda, pansiyonlarda, yurtlarda, öğretmenevlerinde yaklaşık 450 bin vatandaşımıza barınma hizmeti veriyoruz. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yaklaşık 5 bin arama kurtarma ekibi tüm illerimizde AFAD'a destek oluyorlar. 2 bin öğretmenimiz 10 ilimizdeki vatandaşlarımıza psikolojik destek vermek için sahada aktif olarak çalışıyorlar. Yine on binlerce gönüllü öğretmenimiz de sahada çadırların, toplanma yerlerinin organizasyonunda, yardım malzemelerinin tasnif işlemlerinde aktif olarak çalışıyorlar. Yani sadece 10 ilde değil 81 bir ildeki tüm milli eğitim camiası 10 ilin yaralarını sarmak için seferber oldu. Dolayısıyla 81 ilde eğitim öğretime ara vermeseydik diğer 71 ilde bu lojistik desteklerle ilgili aksamalar yaşanacaktı. Onun için 71 ilde de bu süreci eş güdümlü bir şekilde yürütüyoruz. Yavaş yavaş diğer birimler devreye girdikçe biz çekileceğiz. Dolayısıyla eğitim öğretimi düzgün bir şekilde devam ettireceğiz."

Özer, 10 ilde ikinci dönem tüm sınıf ve kademelerde devam şartı aranmayacağını anımsatarak, ailelerin istemeleri halinde çocuklarını diğer illerdeki okullara nakledebileceğini kaydetti.

Bakan Özer, sınavlarla ilgili de düzenleme yapıldığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz önümüzde 2 tane büyük sınav var. Bir LGS sınavı var liselere yerleştirmek için. Bir de YKS sınavı var, üniversitelere yerleştirmeyle ilgili. Bugün itibarıyla arkadaşlarımızla istişare ederek kararlarımızı verdik. LGS'de sadece 8. sınıfın birinci döneminin konuları dahil olacak. Yani 8. sınıfın ikinci dönemi dahil olmayacak. Yine YKS'de 12. sınıfın ikinci dönem konuları sınava dahil olmayacak."

Özer, bakanlık olarak hızlı bir şekilde tüm okulları çocuklarla buluşturmak için de ellerinden gelen çabayı sarf ettiklerini sözlerine ekledi.

AA

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