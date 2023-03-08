Çadır kentin çocuklarına moral

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kurulan çadır kentte düzenlenen etkinliklerle çocuklar keyifli zaman geçiriyor. Depremlerden etkilenen çocuklara yönelik Elazığ Belediyesince Kahramanmaraş Fuar Merkezi’ndeki çadır kentte kurulan çadırda çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün, psikolog, sosyolog, çocuk gelişimi uzmanı, beden eğitimi öğretmeni ve jimnastikçiden oluşan ekibi ise depremzede çocukları yalnız bırakmıyor. Sosyolog Bilge Nur Parlak, kentte 12 Şubat’tan bu yana depremin çocuklar üzerindeki etkilerini azalmak için çalışma yaptıklarını söyledi. Parlak, amaçlarının, çocukların yüzünü güldürmek olduğunu ifade ederek, “Burada geleneksel sokak oyunları düzenliyoruz. Aynı zamanda atölye oyun etkinlerimiz de oluyor. Boyama, satranç, resim psikososyal destek gibi hizmetleri sunmaktayız” dedi. AA

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