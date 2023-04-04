Çadırda gönüllü ders veriyor

Hatay’ın Antakya ilçesinde ablasını, yeğeni ve 5 öğrencisi depremde vefat eden Türkçe öğretmeni Sezer Okay, sınıfa dönüştürülen çadırda afetzede öğrencilerini geleceğe hazırlıyor.

Ekinci Mahallesi’nde yaşayan 2 çocuk babası 35 yaşındaki Okay’ın evi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremlerde ağır hasar aldı. Eşini ve çocuklarını evlerinden güçlükle çıkaran Okay, ablası Sevilay Cengiz ile yeğeni tarih öğretmeni Hüseyin Cengiz’i kaybetti. Görev yaptığı Odabaşı 75. Yıl Ortaokulunda sınıfındaki 5 öğrencisini de depremde kaybeden Okay, ailesiyle çadıra yerleşti. Sınıfa dönüştürülen çadırda sürdüren Okay, yaşadığı acıya rağmen çok sevdiği öğrencilerini geleceğe hazırlamak için eğitim veriyor.

ZOR ŞARTLARDA OKUDUM

Okay, öğretmenliğin çocukluk hayali olduğunu ve zor koşullarda mücadele ederek bunu gerçekleştirdiğini anlattı. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden mezun olduktan sonra ilk görev yerinin Batman’ın Sason ilçesi olduğunu aktaran Okay, “Zorunlu hizmeti Hatay’ın Altınözü ilçesinde tamamladım. Samandağ’da üç sene çalıştıktan sonra üç yıl önce Antakya’ya atandım.” diye konuştu.