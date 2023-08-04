“Cami Market” çocukların Kur’an kursuna ilgisini artırdı

Sinop’un Ayancık ilçesinde din görevlileri tarafından başlatılan “Cami Market” projesi yaz Kur’an kursuna çocukların ilgisini artırdı.

İlçedeki camilerde devam eden yaz Kur’an kursuna öğrencilerin camiye ilgisini artırmak amacıyla başlatılan proje kapsamında, caminin bir köşesinde hazırlanan raflarda meyve suyu, kek, bisküvi, çikolata gibi ürünler yer alıyor. Ayancık Köprübaşı Cami İmam Hatibi Murat Demir, kurslarda Kur’an-ı Kerim başta olmak üzere, temel dini bilgiler, Hazreti Peygamber’in -Aleyhissalatu Vesselam- hayatı ve ahlak derslerinin yanı sıra mangala, masa tenisi, futbol gibi sosyal etkinliklerin camide düzenlendiğini belirtti. Hayırseverlerin projeye destek verdiğini kaydeden Demir, “Çocuklarımızın camiye ilgilerini artırmak için sosyal etkinliklerimizi düzenledikten sonra hayırseverin katkılarıyla oluşturduğumuz ‘Cami Market’imizde ikramda bulunuyoruz” dedi. AA

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