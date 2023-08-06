“Cami market” ile Kur’an öğrenen çocukların sayısı ikiye katlandı

Amasya’da Ataşehir Camisi’nde uygulamaya geçirilen “Cami Market” uygulaması ile Kur’an kursuna gelen çocukların sayısı ikiye katlandı.

“Cami Market” çocukların Kur’an kursuna ilgisini artırdı Projeyi uygulamaya geçiren imam hatip İbrahim Aslan ve müezzin kayyım Dursun Yıldırım çocuklara cami sevgisi aşılamayı hedefliyor. “Cami Market” uygulamasıyla Kur’an kursuna ve namazlara gelen çocuklara ikramlarda bulunuluyor. Hayırseverlerin yardımıyla sürdürülen proje, çocukların cami sevgisi kazanmasına ve yeni arkadaşlıklar edinmesine vesile olurken uygulamayla öğrenci sayısı 50 iken 100’ü geçti. Camiye ziyarette bulunan İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, tek tek sıra olan çocuklara “Cami Market”ten ikramları dağıttı. Müftü Ayvaz, “Çok güzel bir atmosfer var. Ben evvela bu uygulamayı başlatan camimizin imam hatibine, müezzin kayyımına ve onları destekleyen cemaatimize teşekkür ediyorum ama en büyük teşekkürü de melek yürekli yavrularımıza yapıyorum.” dedi. AA

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