“Cami market”le çocuklara camiyi sevdiriyor

Aksaray merkeze bağlı Kargın köyündeki Yeni Cami İmamı Kemal Bulut, çocukların camiye ilgisini artırıp, sevdirmek için “cami market” kurdu.

Yaklaşık 4 yıldır Kargın köyündeki camide görev yapan Bulut, yaz Kur’an kurslarına ilgiyi artırmak için 2 metre boyunda 4 raf olarak hazırladığı dolabı caminin bir köşesine yerleştirdi. Hayırseverlerin getirdiği meyve suyu, çikolata, kek ve bisküvileri raflara dizen Bulut, her gün kurs bitiminde çocuklara ikramda bulunuyor. Çocuklara dini sevdirerek eğitimler verdiklerini anlatan Bulut, şunları kaydetti: “Çocuklarımızın aldığı dini eğitim hayatlarında önemli bir yer ediniyor. Kurslar öncesinde camilerimizi dolduran yavrularımıza nasıl bir ikram yapabiliriz düşüncesiyle cemaatimizle sohbet ettik. Kursa katılım sağlayan yavrularımıza ders bitiminde dolabımızın kapısını açarak bisküvi, gofret, kraker gibi atıştırmalık ürünlerden ikram ediyoruz. Böylelikle yavrularımıza cami alışkanlığı kazandırmayı amaçlıyoruz.” AA

Okunma Sayısı: 109

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.