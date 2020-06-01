Can Kardeş, 365’inci sayıda uyarıyor

Akıl, kalp ve ruhumuz temiz olsun...

Can Kardeş 365’inci sayıda “temizliğe” dikkat çekiyor. Ama hangi temizlik? Akıl, kalp ve ruh temizliğine!

Dergi, salgınla birlikte bütün insanlığın yaşadığı psikolojik ve biyolojik sıkıntıların temelinde yatan kalp, ruh ve akıl temizliğine dikkat çekmiş. Dosya yazısında, Kanunî Sultan Süleyman’ın sözlerine atıf yapılırken, kalp temizliği için Peygamberimizin (asm) sözleri aktarılıyor ve Risale-i Nur’dan da alıntılar yapılıyor. Modern dünya insanının yaşadığı psikolojik biyolojik sıkıntıların reçetesinin ancak ve ancak Risale-i Nur ve Kur’ân-ı Kerîm olduğunun altı çiziliyor. Arif’in Dünyası’nda “Allah Temiz Olanları Sever” âyet-i kerimesi ile birlikte dinimizin ilk emri olan “Oku” sözü hatırlatılıyor. Ardından günde beş vakit namazın ruhları nasıl temizlediğini Efendimiz’in (asm) anlattığı bir hadis-i şerif okurlara aktarılıyor.

NEŞELİ BALONLARDAN ÇAMUR ZIPZIP’A!

Rengârenk Neşeli Balonlarla evimizi süslemeye ne dersiniz. Evde kaldığımız müddet içinde “Makas Eller” köşesinde yepyeni bir faaliyet bizi bekliyor. Malzemelerimiz çok basit ve sıradan... Evde boş kalmak yok ve ailece bu faaliyete ortak olun.

Can Kardeş, miniklere bir soru sordu: “Sen bir kral olsan ne yapardın?” diye. Yine müthiş ve esprili cevaplar geldi.

Ne Haber köşesinde Kübra Örnek Korkmaz’ın söyleşisi yer alıyor. Evde Kalıyorum Hayal Kuruyorum başlığı ile çıkan bu söyleşide, Oyun Terapisti Psikolojik Danışman Eda Dilara Lale’nin görüşlerine yer verilmiş. Aile, çocuk ve oyun üçgeninde bir oyun nasıl oynanır? Bu konuyla ilgili teknik bilgileri mutlaka okuyun.

ÇİZGİ KAHRAMANLARIMIZ YİNE VAZİFEDE

Vız Vız Arı, evde okumanın keyfini okurlarıyla paylaşırken, Uçan Çocuk her çocuk özeldir düşüncesinden yola çıkarak, hiçbir çocuk sıradan değildir mesajı veriyor.

Bizim Can, kâinatı tefekkür etmeye devam ediyor. Köyünde bir dağ gezisine çıkan kahramanımız bir ayı ile karşılaşıyor. Sürpriz bir karşılaşma ve sürpriz bir sonuç. Takipte kalın. Asya ile Zamana Yolculuk’ta bu sefer “Cerrahinin Babası” diye bilinen ünlü cerrah Zehravi ile tanışacağız.

Ne diyelim; Can Kardeş’i okuyun, okutun. Ve; takipte kalın.