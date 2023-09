Can Kardeş Eylül sayısı çıktı! - Haydi okula!

Yaz mevsiminin bitişi, sonbaharın habercisi olan Eylül ayı, okulların başladığı ay olarak öne çıkıyor. Biliyorsunuz, tatil sezonunun bitişi olan bu ayda ilköğretim okullarında eğitim başlangıcı olduğu için derginiz Can Kardeş, 404.’üncü sayısında “İlköğretim Haftası”na ayırdı.

İrem ÖZDEMİR - İSTANBUL

Yaz mevsiminin bitişi, sonbaharın habercisi olan Eylül ayı, okulların başladığı ay olarak öne çıkıyor. Biliyorsunuz, tatil sezonunun bitişi olan bu ayda ilköğretim okullarında eğitim başlangıcı olduğu için derginiz Can Kardeş, 404.’üncü sayısında “İlköğretim Haftası”na ayırdı. Eğitim ve öğretimle ilgili kapak dosyası hazırladı.

Dergimiz yazarlarından İnci Karaman, okul hayatını ikinci yuva olarak değerlendirirken, Peygamber Efendimiz (asm)’in “Beşikten mezara kadar ilim” hadis-i şerif’ini bir hedef olarak belirlenmesini ve öğrendiğimiz ilim sayesinde tekâmül edebileceğimizi söylüyor.

ARİF SONBAHARI KARŞILIYOR

Can Kardeş’in sevilen karakterlerinden Arif, sonbaharı karşılarken, diğer mevsimlerin değişimi üzerinde düşünceye dalıyor. Annesi Arif’e mevsimlerin nasıl bir nöbet değişimi içinde olduklarının sırlarını anlatıyor. Hep birlikte dinlemeye ne dersiniz?

YILAN MI, OLUKLU KERTENKELE Mİ?

Hayvanlar Alemi’nde bu ay çok farklı bir hayvanı tanıyacaksınız. Görüntü olarak tıpkı bir yılana benzeyen bu canlı aslında bir kertenkele… Ama devasa bir solucan görüntüsünde… En iyisi ne olduğunu gelin sayfalarımızı takip ederek öğrenin.

ENGELLİLİK ZENGİNLİKTİR

Aktüel sayfasında Mehtap Yükselten’in kaleme aldığı yazıda, “Engelilik Zenginliktir” diyor. Eksiklerimizin veya kusurlarımızın bize anlattığı şeyler olduğunu, esasen aciz ve fakir olmadığımızı ve yapabileceklerimizin çok ötesinde yeteneklerimizin keşfedildiğini hatırlatıyor. Üstelik, işitme engelli eğitmen olan Vahdet Yıldırım’ın ilginç röportajını sayfalarımızda bulacaksınız. Haber sayfamız Ne Haber’de “İtfaiyecilik Haftası” konusu işleniyor. Kübra Örnek Korkmaz’ın hazırladığı haberde, yangından korunma yolları ve alınması gereken tedbirleri hatırlatıldıktan sonra minik itfaiyecilere de bir çağrısı var, bakalım neymiş? Makas Eller’de kendi boyamızı kendimiz yapalım mı? O halde traş köpüğünü, A4 kağıdını ve fırçanızı hazırlayın. Ayrıntılar tabii ki dergimizde.

DİŞLER İHMALE GELMEZ

Vücudumuz Ne Söyler sayfamızda bu sayımızda “dişlerimiz” konusunu işledik. Vücudumuzun belki de en önemli ve hayati noktalarından biri olan dişlerimiz eğer sağlıklı bakılmazsa neler olabileceği noktasında bize bilgi veriyor.

ÇİZGİ KARAKTERLERİMİZ NE DURUMDA?

Uçan Çocuk yaşadığımız yerküreyi bir gemiye benzetiyor ve bu gezegende birer misafir olduğumuzu hatırlatıyor. Vız Vız Arı, Uluslararası Barış Günü münasebetiyle insanların barış güvercinini nasıl hırpaladığını görüyor ve neler yapılması konusunda çareler arıyor. Çizgilerle Kıssalar bölümümüzde “En Hayırlı Piyade” başlıklı bölüm işleniyor. Hudeybiye anlaşması sonrası neler yaşandığını Hayreddin Ekmen çizgileriyle günümüze taşıyor. Mutlaka takip edilmesi gereken sayfalarımızdan.

TATİLDE CAN KARDEŞ OKUMAYA DEVAM

Tatil bitmek üzere… Ama Can Kardeş 43.’üncü yılında yayın hayatına hız kesmeden devam ediyor. Okullar açıldığında da derginizi elinizden düşürmeyeceksiniz. Çünkü bir çocuk dergisinde aradığınız ne varsa, her şey Can Kardeş’te!