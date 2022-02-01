Can Kardeş Müslüman İlim Öncülerini unutturmuyor

Can Kardeş 385. sayısında Müslüman İlim Öncülerini kapak dosyasına taşıyor.

Can Kardeş Şubat 2022 sayısı çıktı!

İslamın doğuşuyla birlikte, ilk emrin “oku” olan İslâm ümmetinin ilimle nasıl yoğrulduğunu ve Avrupa’nın Röneansına nasıl katkı sağladığını “Renkli Düşünceler” sayfasında İnci Karaman yazdı. Berfin Karakoyun “Bizden Haberler” köşesinde bir zamanlar Can Kardeş dergisinde fasikül halinde basılan daha sonra kitaplaştırılan Müslüman İlim Öncüleri Ansiklopedisi’nin hikâyesini aktarıyor. Merhum Şaban Döğen’in günümüze kadar ulaşan eseri olan bu kitap İslâm Âlimlerinin Avrupa ilmine nasıl ışık tuttuğunu özetliyor. Ayşenur Özer’in yazıp çizdiği Asya’nın bu ayki konuğu Ortaçağın en ünlü gezgini Müslüman Seyyah İbn-i Battuta... Battuta’nın hem gezip hem de gittiği yerlerde kadılık, danışmanlık yaptığını gördüğü yerleri seyahatnamesinde nasıl yazdığını Asya’ya anlatıyor. Her sayı Müslüman ilim öncülerini sayfasında ağırlayan Asya’yı merakla okuyacaksınız.

KAR, FELÂKET DEĞİL, MU’CİZE

Asuman Kocaman, kış mevsiminde yağan karın başlıbaşına bir mu’cize olduğunu ve karın hikmetli yönüne bakmamız gerektiğini bize hatırlatıyor. Karın aynı zamanda bu kâinatta bir denge unsuru olduğunu anlatan Kocaman, bir kar tanesinin kâinatla nasıl irtibatlı olduğunu anlatıyor. Şule Ünlü Gülgün, bu ayki faaliyet sayfasından sizler için kavanozdan kardan adam yapıyor. Kolayca ve eğlenerek yapabileceğiniz bu faaliyeti Makas Eller sayfasında bulabilirsiniz.

...VE DAHASI

Ahmet Cemil Çökren’in kaleme aldığı, “Mi’rac Nedir?” başlıklı yazıda iki arkadaşın arasında yaşanan Mi’rac ile ilgili diyaloğu bir solukta okuyacaksınız.

Fenlerin Dili sayfamızda müzik ve kâinat ilişkisi kaleme alınıyor. Kulağa gelen hoş musıkîlerin gerçek Sanatkârın kim olduğunu sizlerle paylaşıyor.

Mikrofon Sende’de bu ay, Berfin Karakoyun minik okurlara sordu: Tatildeki zamana nasıl kıymet kazandıracaksın? Birbirinden ilginç cevaplar sizi bekliyor.

Ne Haber Köşesi’nde, Kübra Örnek Korkmaz’ın kaleme aldığı oyuncak dünyasına yolculuk edebilirsiniz. Birbirinden güzel oyuncakların yer aldığı Balat Oyuncak Müzesi’ni ilk fırsatta gidip görmek isteyeceksiniz. İrem Demir, Hayvanlar Âlemi’ne bu ay dağların benekli ve sevimli prensi Jaguar’ı konuk ediyor. Bu sevimli hayvanın özelliklerini merak ettiyseniz hemen sayfaları çevirin.

BİLGİ KAYNAĞINIZ CAN KARDEŞ

Derginin renkli ve eğlenceli sayfaları sizi bekliyor. En sevilen çizgi karakterler Vız Vız Arı ve Uçan Çocuk yepyeni maceralarıyla karşınızda! Mizah sayfası Şenlik, Origami, Gül Serisi, Kelime Dağarcığı, Bahçıvanın Not Defteri, Resfecan’ın Maceraları ve daha neler neler... Hayreddin Ekmen, Birinci Söz’ü “Padişahın Fermanı” başlıklı çizgisiyle okurlarına aktarırken, aynı zamanda bilmece ve bulmaca sayfalarını sizin için çizdi. Can Kardeş, evinizin neşesi ve bilgi kaynağınız olsun.

İREM DEMİR - İSTANBUL