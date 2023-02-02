Can Kardeş Şubat 2023 sayısı çıktı! “NAMAZ MÜ’MİNİN MİRACIDIR”

Can Kardeş Çocuk Dergisi 397. sayısında okuyucularını Üç aylar ve Ramazan ayına hazırlıyor.

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İREM ÖZDEMİR - İSTANBUL

Derginin değerli yazarlarından İsmail Tezer’in kaleme aldığı “Namaz Mü’minin Miracıdır” başlıklı yazısında, Arif ve babasının nefis sohbetine şahit olacaksınız. Namaz niçin mü’minin miracıdır, Miraç ne demek, O gece bir mu’cize midir? Mirac gecesinden bize ne gibi mesajlar var? Bu ve benzer soruların cevabı işte bu öyküde.

ALIŞKANLIKLARIMIZ İBADETİMİZ OLSUN

İnci Karaman, Renkli Düşünceler köşesinde “Üç Aylara Girerken “yeni alışkanlıklar elde edelim” diyor. Nasıl mı; Recep, Şaban ve Ramazan aylarında yapılan ibadetlerin önemini vurgularken, bu aylarda yapılan ibadetlerin diğer günlere yayarak, alışkanlık haline gelmesini istiyor.

Peygamber Efendimiz’in en küçük hareketlerinden yola çıkarak elde edeceğimiz bu alışkanlıkların birer ibadet sayıldığını hatırlatan Karaman, tüm bu güzel hareketlerin manevi boyutunu sizler için kaleme aldı.

MİNİK TOHUMUN MACERASI

Bir Hikaye köşesinde, Mehtap Yıldırım “Minik Tohumun Macerası” başlıklı yazıyı kaleme aldı. Bir tohumun hayat yolculuğuna şahitlik etmek ister misiniz?

Makas Eller köyemizde Şule Gülgün ablamız, kış mevsime uygun bir faaliyet hazırladı. Malzemeleri alıp, sayfamızı dikkatle okuyun ve arkadaş veya ailenizle birlikte eğlenceli vakit geçirin.

AVM’DE KAR KEYFİ

Ne Haber sayfamızda yazarımız Kübra Örnek Korkmaz bizi, Türkiye’ni kar temalı ilk ve tek eğlence parkına götürüyor. Üstelik bu avm’de kayak ve kızak yapma imkanı da var. Alışveriş merkezinde kar keyfi yapmak isteyen varsa, bu haberi okusun.

Mikrofon Sende köşemizde Berfin Karakoyun ablamız “Dilini bilmediğin arkadaşların olsaydı, onlarla nasıl iletişim sağlardın?” diye sormuş. Minik arkadaşlarımız rengarenk cevap vererek, bizi şaşırtıyor. Vız Vız Arı, kışın tadını çıkarırken, kış uykusuna yatmamış olan Tahtakurusu arkadaşıyla bir problem yaşıyor. Acaba ne olabilir? Ya Uçan Çocuk; kedilerin baş dostu kahramanımız bakalım kurtardığı hayvanlar tarafından nasıl ödüllendiriliyor? Sevimli Hayvanlar, Çizgilerle Kıssalar, Bilmece Bulmaca dergideki yerini aldı… Origami, Resfecan’ın Maceraları, Esma’ül-Hüsna ve Kelime Dağarcığı Genç Yazar ve Çizerler… Hepsi ve daha fazlası için Can Kardeş’i takip edin.

KUTUPLARIN BEYAZ PRENSESİ

Derginin heyecanla takip ettiğiniz köşesi Hayvanlar Âlemi’nin konuğu “Kutupların Beyaz Prensesi Kutup Ayısı” İrem Özdemir, bu sevimli kutup ayısının birbirinden ilginç özelliğini sizin için araştırıp kaleme aldı. Bakalım bu beyaz prenses ne gibi sırlar barındırıyor. Haydi, kutuplara gitmeye hazır oluuun! Can Kardeş, bu sayısında “Tefekkür Sayfası”na davet ediyor okurlarını. İnsanların bir zamanlar Batlamyus teorisine sahip çıktığını ve güneşin görünürdeki hareketlerine aldanarak dünyayı sabit zanettiğini biliyor muydunuz? Galile’nin ortaya çıkmasıyla birlikte bu teorinin nasıl çürütüldüğünü, halbuki İslam alimlerinin 7-8 yüz yıl önce aynı tezi nasıl ortaya attığını bu yazıda ayrıntılarıyla birlikte okuyacaksınız.