"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 NİSAN 2023 PAZAR - YIL: 54

Can Kardeş zamana karşı kendini güncelliyor

09 Nisan 2023, Pazar 00:43
Can Kardeş Yayın Koordinatörü Kadıoğlu: “Can Kardeş dinamik olduğu için zamana karşı kendini güncelliyor” dedi.

Can Kardeş Dergisi'nin internet sitesini incelemek için tıklayınız

HABER: KÜBRA ÖRNEK KORKMAZ

Can Kardeş Dergisinin yıldönümü münasebetiyle, uzun yıllar dergide hizmet vermiş ve halen Yayın Yönetmeni olarak görev yapan Demirhan Kadıoğlu ile bir söyleşi yaptık. İstifadenize sunuyoruz.

- Can Kardeş dergisiyle nasıl tanıştınız?

Can Kardeş dergisiyle 1982’de tanıştım. Yani 1981’de yayın hayatına atıldıktan bir yıl sonra. O zamanlar Yeni Asya Tokat Bürosu’nda hizmet veren değerli hocam Ahmet Kara okumam ve incelemem için tavsiye etmişti. Ben de her hafta düzenli olarak okumaya başladım. Genç Yazar ve Çizerler sayfasına çizimlerimi gönderdim, yayınlanınca havalara uçuyordum. Derken derginin açmış olduğu karikatür yarışmasında 3’üncü, bir yıl sonraki Çizgi Roman yarışmasında da 2’inci geldim. 1985 tarihinden itibaren hayranı olduğum derginin bizzat çalışanı olarak hayatımda yeni bir sayfa açılmış oldum.

- Haftalık bir dergi olan Can Kardeş dergisini o imkânlarla nasıl yetiştiriyordunuz?

Dergimizin çok sağlam bir kadrosu vardı. Hepimiz işin bir ucundan tutuyorduk. Düşünün, bilgisayar, internet yok. Ama dergimizi el yordamıyla çıkarıyorduk. Çuval dolusu gelen mektupları ayıklayan elemanımızdan tutun, çizgi roman için renklendiren ve balon yazan elemana kadar her türlü detay için birer eleman mevcuttu. Teknolojinin hayatımıza girmesiyle birlikte mevcudiyetimiz azaldı ama işlerimiz kolaylaştı. Yine de insan gücüyle çıkardığımız dergiyi özlüyorum. Emek ve samimiyet vardı. 

- Can Kardeş Dergisinin kuruluşunun yıl dönümünde büyük bir kitleyle okunmaya devam eder. Bu istikrarı neye borçlusunuz?

Can Kardeş Bediüzzaman Said Nursi’nin Risale-i Nur eserlerinden ilham alarak hizmet vermeye başladı. Öncelikle “çocuk” dedik. Çocukların dünyasına ve anlayışına göre bir üslup geliştirmeye çalıştık. Din, ahlak, adap ve iman bahisleri üzerinde durduk, durmaya devam ediyoruz. Bu minval üzerine hikaye, mizah, oyun, etkinlik ve çizgi romanlarımızı üretmeye başladık. Yüzlerce eser verdik. Vermeye devam ediyoruz. Piyasada bulunan çocuk dergilerinin Can Kardeş’i takip etmeleri bundandır. Hem dergimizin yetişkinlere bakan yönü de var... Büyük bir kitleye hitap etmemizin altında yatan sebep; öncelikle nostaljik bir yönünün olması. Bir diğer sebep; o dönem çocuk olarak okudukları dergiyi, bu gün ebeveyn olarak kendi çocuklarına okutuyor olması. Çünkü Can Kardeş aynı dinamizmle kendini güncelliyor ve yeniliyor. Bugün Türkiye’nin yönetiminde söz sahibi olan yüzlerce insanın dergimizi çocukluğunda okumuş olması, dergimizin yayın sürecindeki istikrarı ile paralel olduğunu düşünüyorum. Yayın Kurulumuzla birlikte işte bu şuurla dergimizi çıkarmaya devam ediyor. 

- Son olarak mesajınız var mı?

Anne-babalara mesajım şu: derginizi çocuklara okutmaya devam edin. Hatta birlikte okuyun. Çocuk dostlarıma da mesajım şu; siz de gelecekte yazar, çizer, sanatçı ve yönetici olabilirsiniz. Bu da Can Kardeş dergisini düzenli takip etmekle mümkün olacaktır. 

Okunma Sayısı: 162
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD semalarında ezan sesleri - ABD'de de ezan yaygınlaşıyor

    Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları Nisan 2003'te başladı, 2022 yılında rekor kırdı!

    Kayıplara ne oldu?

    “Ekonomiyi batırdığınızı kabul ediyorsunuz”

    Zenginden daha çok vergi alınmalı

    Avcılar'daki inşaatta göçük altında kalan işçiler kurtarıld

    Trabzonspor'da kötü gidiş sürüyor

    Oruç iyileştiriyor

    Londra’da konser salonunda iftar

    ÜFE-TÜFE farkında rekor

    Gizlilik politikalarını okuyun!

    Fransa’da Ramazan Fuarına yoğun ilgi

    Oy pusulasındaki parti yerleri belli oldu

    İİT Genel Sekreteri Taha: Mescid-i Aksa her bir karışıyla sadece Müslümanlara aittir

    Hedef 400 vekil çıkarmak

    Sosyal medyaya düşen "gizli" ibareli belgeler Pentagon'u alarma geçirdi

    İtalyan şeflerden depremzedelere iftar sofrası

    Tefekkür saati: 20 milyon Güneş ağırlığında yeni bir kara delik keşfedildi

    En çok Antakya etkilendi

    Burdur'da şebeke suyunda tasarruf kararı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Şahıslar fâni, hizmetler bâki”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    “Değiştir” yarışmasını kim kazanacak?
    Genel

    Kayıplara ne oldu?
    Genel

    ABD semalarında ezan sesleri - ABD'de de ezan yaygınlaşıyor
    Faruk ÇAKIR

    UNICEF’den al haberi
    Mehmet KARA

    Meclis’in güçlü olması için GPS
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    “Ekonomiyi batırdığınızı kabul ediyorsunuz”
    Adnan NACİR

    No-Bel Ödülleri

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.