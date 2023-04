Can Kardeş zamana karşı kendini güncelliyor

Can Kardeş Yayın Koordinatörü Kadıoğlu: “Can Kardeş dinamik olduğu için zamana karşı kendini güncelliyor” dedi.

HABER: KÜBRA ÖRNEK KORKMAZ

Can Kardeş Dergisinin yıldönümü münasebetiyle, uzun yıllar dergide hizmet vermiş ve halen Yayın Yönetmeni olarak görev yapan Demirhan Kadıoğlu ile bir söyleşi yaptık. İstifadenize sunuyoruz.

- Can Kardeş dergisiyle nasıl tanıştınız?

Can Kardeş dergisiyle 1982’de tanıştım. Yani 1981’de yayın hayatına atıldıktan bir yıl sonra. O zamanlar Yeni Asya Tokat Bürosu’nda hizmet veren değerli hocam Ahmet Kara okumam ve incelemem için tavsiye etmişti. Ben de her hafta düzenli olarak okumaya başladım. Genç Yazar ve Çizerler sayfasına çizimlerimi gönderdim, yayınlanınca havalara uçuyordum. Derken derginin açmış olduğu karikatür yarışmasında 3’üncü, bir yıl sonraki Çizgi Roman yarışmasında da 2’inci geldim. 1985 tarihinden itibaren hayranı olduğum derginin bizzat çalışanı olarak hayatımda yeni bir sayfa açılmış oldum.

- Haftalık bir dergi olan Can Kardeş dergisini o imkânlarla nasıl yetiştiriyordunuz?

Dergimizin çok sağlam bir kadrosu vardı. Hepimiz işin bir ucundan tutuyorduk. Düşünün, bilgisayar, internet yok. Ama dergimizi el yordamıyla çıkarıyorduk. Çuval dolusu gelen mektupları ayıklayan elemanımızdan tutun, çizgi roman için renklendiren ve balon yazan elemana kadar her türlü detay için birer eleman mevcuttu. Teknolojinin hayatımıza girmesiyle birlikte mevcudiyetimiz azaldı ama işlerimiz kolaylaştı. Yine de insan gücüyle çıkardığımız dergiyi özlüyorum. Emek ve samimiyet vardı.

- Can Kardeş Dergisinin kuruluşunun yıl dönümünde büyük bir kitleyle okunmaya devam eder. Bu istikrarı neye borçlusunuz?

Can Kardeş Bediüzzaman Said Nursi’nin Risale-i Nur eserlerinden ilham alarak hizmet vermeye başladı. Öncelikle “çocuk” dedik. Çocukların dünyasına ve anlayışına göre bir üslup geliştirmeye çalıştık. Din, ahlak, adap ve iman bahisleri üzerinde durduk, durmaya devam ediyoruz. Bu minval üzerine hikaye, mizah, oyun, etkinlik ve çizgi romanlarımızı üretmeye başladık. Yüzlerce eser verdik. Vermeye devam ediyoruz. Piyasada bulunan çocuk dergilerinin Can Kardeş’i takip etmeleri bundandır. Hem dergimizin yetişkinlere bakan yönü de var... Büyük bir kitleye hitap etmemizin altında yatan sebep; öncelikle nostaljik bir yönünün olması. Bir diğer sebep; o dönem çocuk olarak okudukları dergiyi, bu gün ebeveyn olarak kendi çocuklarına okutuyor olması. Çünkü Can Kardeş aynı dinamizmle kendini güncelliyor ve yeniliyor. Bugün Türkiye’nin yönetiminde söz sahibi olan yüzlerce insanın dergimizi çocukluğunda okumuş olması, dergimizin yayın sürecindeki istikrarı ile paralel olduğunu düşünüyorum. Yayın Kurulumuzla birlikte işte bu şuurla dergimizi çıkarmaya devam ediyor.

- Son olarak mesajınız var mı?

Anne-babalara mesajım şu: derginizi çocuklara okutmaya devam edin. Hatta birlikte okuyun. Çocuk dostlarıma da mesajım şu; siz de gelecekte yazar, çizer, sanatçı ve yönetici olabilirsiniz. Bu da Can Kardeş dergisini düzenli takip etmekle mümkün olacaktır.