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22 MART 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

"Cebimdeki tek harçlık"

22 Mart 2023, Çarşamba 03:07
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından İstanbul'daki çocukların depremzede çocuklara gönderdiği notlar duygulandırdı.

Depremlerin ardından ülkenin dört bir tarafından vatandaşlar deprem bölgesine yardım gönderiyor.

İstanbul'dan Kahramanmaraş'a gönderilen yardım malzemelerinin içinden notlar da çıktı. Çoğunluğu çocuklar tarafından yazılan notlarda "Cebimdeki tek harçlık" deyip 5 lirasını gönderen de en sevdiği oyuncağını, şekerini depremzede çocuklarla paylaşmak istediğini yazan da bulunuyor.

Notlar hediyelerle birlikte çadır kentte kalan çocuklara ulaştırılıyor.

İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyesi Halkla İlişkiler Koordinatörü Fatih Akbaba, depremin olduğu ilk günden itibaren Türkiye ve dünya genelinde yardım seferberliğinin başladığını söyledi.

Gaziosmanpaşa ilçesinde de bu yardım seferliğinin yoğun olarak yaşandığını söyleyen Akbaba, "Vatandaşlarımız buraya depremzede aileler için yardım malzemesi gönderdiler. Biz de bu emanetleri teslim alıp Kahramanmaraş'taki bu depoya getiriyoruz. Burada ayrıştırıp çadır kente götürüyoruz. Bu malzemeler bizlere geldiğinde içlerinde bizleri çok mutlu eden duygulandıran hadiseler oluyor." dedi.

"Çocuklar, çocuklara gönderiyor"

Çocuklar başta olmak üzere birçok vatandaşın yardım malzemelerinin içine notlar koyduğunu anlatan Akbaba şunları kaydetti:

"Çocukların gönderdiği notlar, şekerler oluyor. Bunlar bizi duygulandırıyor. Biz de bu emanetleri depremzede ailelerimize, çocuklarımıza ulaştırıyoruz. Çocuklar, çocuklara gönderiyor. Çocukların, askerlerin gönderdiği notlar var, cezaevinden gönderilen notlar var. Bizi en çok sevindiren 7'den 70'e herkes birlik ve beraberlik içinde."

AA

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