Eğitimci Sebahattin Yaşar, “Kitap Okuma Noktası” öğrencilerine seminer verdi. Yaşar, “Gençleri kitapla buluşturan bütün projeler kıymetlidir ve desteklenmelidir. Cehaletten kurtulmanın başka bir adımı yoktur” dedi.

Ali Tahir Ünverdi - Batman - Yeni Asya

Eğitimci, Yazar Sebahattin Yaşar, ‘Okur-Yazar Buluşmaları’ kapsamında, Batman Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde, Kitap Okuma Noktası öğrencilerine iki oturum halinde seminer verdi.

Yazar, “Türkiye’de kitap okuma oranlarındaki ve akademik başarıdaki seviye problemini sadece öğrencilere kesemeyiz. Bu bir sistem ve eğitimci problemidir. İdareci, öğretmen, öğrenci elele vererek, cehaletle mücadele etmeyi sürdürmeliyiz.” dedi.

‘Batman Kitap Okuma Noktası’nın kitap ve öğrenci üzerindeki uygulamalarının problemin çözümüne katkılar sunduğunu belirten yazar, “Yazar ile okur” buluşması, iki tarafın birbirini tanımasına katkı sunar. Bu buluşma önemlidir. Hayatın gerçeklerini buluşturan bir uygulamadır. Yazar, okuyucuyu; okuyucu yazarı tanımalıdır. Yazar, yazdıklarının hesabını okuyucuya verebilmelidir. Yazılanlar hayali olmaktan kurtulup, hayatın gerçekleri ile ifade edilmelidir.” dedi.

Pozitif Gençlik ismini verdiği seminerinde, gençlerin keşfedilmeyi bekleyen birer hazine olduğuna dikkat çeken Yaşar; “Yaramaz öğrenci yoktur, ne işe yaradığını bilmeyen eğitimci vardır.” dedi. Yazarın bu tespiti öğrencilerin beğenisini aldı ve alkışlandı.

Eğitimci Yaşar; “Yaramaz” deyip, öğrenciyi eğitim ortamından uzak tutamayız, değişik cezalara baş vuramayız. Öğrenciye sevgi ile yaklaşmanın yöntemlerini bulmalıyız. Sevginin gücü, korkudan yüksektir. Severek öğrenilenler ve öğretilenler daha kalıcı olur ve derin izler bırakır. Öğrencilere sadece matematik, kimya gözüyle bakılmamalıdır. Onlara aynı zamanda içinde güçlü potansiyel taşıyan bir önemli sanat erbabı, samimi bir insan, dürüst bir arkadaş, hayata ciddi katkı sunacak bir değer gözüyle bakılmalıdır.” dedi.

Kitap Okuma Noktası’nda, kitaplarını okuyan öğrencilere hitabeden Yaşar, öğrencilerin kitaplarıyla ilgili sorularına da cevap verdi. “Nasıl yazar olabiliriz?” şeklindeki bir soruya, Yaşar; “Önce iyi bir okur olmalıyız. Okumadan yazamayız. Her kitap hayata açılan bir penceredir. Ne kadar çok kitap okursak, o kadar çok hayatın farklı yönlerine açılan pencerelere kavuşmuş oluruz. O zaman hayat daha güzel ve renkli olur. Okuyunca mutlu ve başarılı insan oluruz.” dedi.

Yaşar, Batman’daki ‘Kitap Okuma Noktası’ uygulamasının diğer iller için de bir örneklik teşkil etmesi gerektiğini belirterek, “Batman Milli Eğitim Müdürlüğünü ve Kitap Okuma Noktası ilgililerini tebrik ediyorum. Bu başarılı adım gençlerdeki pek çok kabiliyetleri ortaya çıkarırken; diğer taraftan onların sosyal ve psikolojik problemlerine de çözüm niteliğindedir. Okuyan genç, problemini daha rahat fark eder ve adım atar. Gençleri kitapla buluşturan bütün projeler kıymetlidir ve desteklenmelidir. Cehaletten kurtulmanın başka bir adımı yoktur.” dedi.

Batman Milli Eğitim Müdürlüğü’nün kitaba ve okumaya önem verdiğini belirten Yaşar, “Milli Eğitim Müdürlüğü’nün öğrencilerin ve öğretmenlerin emekleri ile yayınlanan dergilerinin olması beni heyecanlandırdı. Bu oldukça güzel bir çabadır. Bu alanlarda emeği geçen idarecileri, özverili öğretmenleri ve sevgili öğrencileri özellikle tebrik etmek isterim. Kitap Okuma Noktası, kitabı seven ve okuyan öğrencileri bir araya getiriyor ve kitap üzerinde tartışmayı ve değişik konularda yazmayı öğretiyor. Bu, Türkiye için örnek bir projedir.” dedi.

Ayrıca, ‘Kitap Okuma Noktası’nda öğrencilerle sohbet eden Yazar, “Öğrencilerin sosyal cesaretleri ve kendilerini rahat ve özgürce ifade edebilmeleri oldukça güzel. Bir de zengin kelimelerle kendilerini ifade edişleri vardı ki bu çok takdire şayandır. Bu durum öğrencilerin iyi kitap okuduklarını gösteriyor. Nitekim yine bu durum öğrencilerin diksiyonlarına yansıyor. Güzel teleffuz yapıyorlar. Bu gelişmelerde ‘Kitap Okuma Noktası’ndaki görevlilerin, okullarda özverili çalışan grup öğretmenlerinin olduça etkili bir payı var. Hepsini yürekten kutluyorum.” dedi.

Sebahattin Yaşar’ın programına İl Milli Eğitim Şube Müdürlerinden Faik Gündüz ve Şirin Temiz, okullarda okuma etkinliğini takip eden öğretmenler ve Okuma Noktası görevlileri katıldı.