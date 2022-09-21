Çevre ve iklim dersi müfredata girdi

Ortaokul 6, 7. veya 8. sınıf öğrencileri, bu yıl seçmeli ders olarak müfredata giren çevre eğitimi ve iklim değişikliği dersini görmeye başladı.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokul ve ortaokullarda okutulan çevre eğitimi dersinin adı, Paris İklim Anlaşması kararları, MEB’in Stratejik Planı, çeşitli kurum ve kuruluşların eylem planları ve şura kararları dikkate alınarak, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında “çevre eğitimi ve iklim değişikliği” olarak değiştirildi. Bu kapsamda küresel iklim değişikliği, sera gazları ve küresel ısınma gibi konular müfredata eklenirken, öğrencilerin çevre sorunlarına karşı duyarlılık göstermeleri ve çevreyi korumaktan mutluluk duymaları gibi kazanımlar edinmeleri amaçlanıyor.

“Çevre bilincini edindirmek çok daha kolay”

Ümraniye’de bulunan Nihat Sami Banarlı Ortaokulu’ndaki ilk çevre eğitimi ve iklim değişikliği dersinde, soruları yanıtlayan Fen Bilimleri Öğretmeni Ayşe Kalaycı, dersin amacının çocukların doğadaki olaylara karşı ilgi ve merak duyarak olumlu davranışlar geliştirmelerini sağlamak olduğunu söyledi.