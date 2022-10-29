Çocuk Market projesi İngiltere’de

Çocuklara camiyi sevdirmeyi amaçlayan “Çocuk Market” projesi İngiltere’ye taşındı.

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İmam Mahmut Eroğlu, çocukların camiye ilgisini artırıp sevdirmek için daha önce Türkiye’de başlattığı “Çocuk Market” projesini, yeni görev yeri İngiltere’deki Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Camisi’ne de taşıdı.

İstanbul’da Hacı Osman Torun Camisi imamlığı görevinin ardından İngiltere’nin Luton kentindeki Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Camisi’nde bu yıl görevine başlayan Eroğlu, çocuklara camiyi sevdirmek için çeşitli projeler hayata geçirmeye devam ediyor. İmam Eroğlu, son olarak 1,5 metre boyunda 5 raf olarak hazırladığı dolabı görev yaptığı caminin bir köşesine yerleştirdi.

Hayırseverlerin getirdiği süt, şekerleme, meyve suyu ve bisküvileri raflara dizen Eroğlu, çocuklara camiyi sevdirmek için ikramda bulunuyor.

Hayırseverler sıraya girdi

İmam Eroğlu, camide “Çocuk Market” projesine ilişkin yaptığı açıklamada, bu fikri Türkiye’den sonra Avrupa’ya da taşıdıklarını belirterek, “Buradan kasıt, yavrularımızın zihninde güzelliklerin oluşması, gelecek nesillerin zihinlerinde güzel tohumlar oluşturabilmek.” dedi. Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu süreklilik arz eden bir proje. Projenin devamı için de hayırseverlerimiz sıraya girmiş durumda”

“Hedefimiz, çocukları camiye gelmeye teşvik etmek”

Luton Türk Eğitim ve Kültür Merkezi Başkanı Atilla Üstün de Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Camisi’nde ilk “Çocuk Market”i açtıklarını belirterek, “Birçok hedefimiz var ama ilk ve en önemlisi, buradaki çocukları camiye gelmeye teşvik etmek.” dedi. Çocuklar her camiye geldiklerinde “Çocuk Market” sayesinde ikramda bulunacaklarını vurgulayan Üstün, “Onları sevindirmek, gönüllerini almak, daha çok camide olmaları için güzel bir proje. Buradaki bütün hocalarımızdan Allah razı olsun.” ifadesini kullandı.