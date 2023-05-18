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18 MAYIS 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Çocuklar dijital ebeveynlik yapıyor

18 Mayıs 2023, Perşembe 18:04
Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, “Aileler teknolojiyi kullanmayı bilmiyorlar. Teknolojiye o kadar uzaklar ki, çocuktan bir dijital ebeveyn oluşturuyorlar” dedi.

Lütfiye Kef Özdemir - İSTANBUL

Dijital dünya günlük hayatımızın vazgeçilmezi haline geldi. Avantajları kadar birçok dezavantajı ve tehlikeyi de barındıran bu çok renkli ve çok sesli dünyada, kendimizi özellikle de çocuklarımızı korumayı bilmek konusunda bilinçlenmek büyük önem taşıyor. Türkiye’de dijital dünya ve siber güvenlik konularını bir araya getirdiğimizde akla gelen en önemli isimlerden biri Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, Manşetteyiz Dergisine verdiği röportajda ailelere çok önemli mesajlar verdi. Demircan, “En önemli kriterlerden biri, sosyal medya hesaplarının mutlaka gizli olması gerekir.” dedi. 

Çocuklara dijital dünyayı yasaklayamazsınız

Aileleri çocukların oynadığı oyunlara karşı uyaran sosyal güvenlik uzmanı çarpıcı açıklamalarına şöyle devam etti: “Çocuklara bu dünyayı yasaklayamazsınız. Yeni dönemde başta eğitim olmak üzere birçok dinamikler bu dünya üzerinde yürüyor. Yasaklama şansınız yok. Ebeveyn takip programları ya da benzeri programlar bir noktaya kadar işe yarayıp bir noktadan sonra işe yaramıyor ve aileler çok büyük bir hata yapıyorlar. Aileler teknolojiyi kullanmayı bilmiyorlar. Teknolojiye o kadar uzaklar ki, çocuktan bir dijital ebeveyn oluşturuyorlar. Çocuğuna diyor ki, “Ben telefonumun sesini açamadım sen açar mısın, görüntüyü değiştirir misin, internete bağlanamıyorum bakar mısın” diye diye çocuktan dijital bir ebeveyn oluşturuyor ve bu çocuk bu konuda bir otorite sahibi oluyor”

Çocuk tamamen yalnız bırakılmış durumda

Ailelerin yaptıkları bir diğer hata da gerçek dünyadaki alışkanlıklarını sanal dünyaya yansıtamamış olmaları. Çocuk sosyal medyada kimlerle konuşuyor, oyun platformlarında kimlerle konuşuyor bunu takip etmek gerekir. Çocuğun oyun oynamasından daha tehlikeli çocuğun dijital platformda iletişim kurduğu kişiler. Çocuklar burada tamamen yalnız bırakılmış durumda, en büyük problem bu” Çocuğun elindeki cep telefonu ya da tabletin içerinde ne varsa ailede de o olmalı. O çocuk ister konsoldan oynasın, ister telefondan oynasın… Ne oynuyorsa aile de onu oynayacak. Çocuk bir oyunu kurmak için aileden izin isteyecek. Aile o oyunu kuracak o oyunun zararlı olmadığını fark ettiği an itibari ile çocuğun oynamasına izin verecek. Ama aynı iki hesap iki telefonda da kurulu olacak. Bu çok basit bir şey! Böylelikle çocuk kimlerle iletişim halinde, kimlerle konuşuyor bunların tamamı gözlem altına alınabilir. Bu sorumluluğu kesinlikle ebeveynlerin alıyor olması gerekir. Bizde ebeveynler bunu tamamen bırakmış durumda.

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