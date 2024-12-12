Çocuklar dışarıda oynamalı

Uluslararası kuruluşlar, bilim insanları ve öğretmenler, çocukların dışarıda oynaması konusunda hemfikir. Birleşmiş Milletler (BM) Çocuk Hakları Sözleşmesi çocukların oyun hakkını güvence altına alıyor.

Ancak Türkiye’deki tablo buna çok uygun gözükmüyor. Türkiye’deki 22 milyondan fazla çocuğun yaklaşık yüzde 90’ı şehirlerde yaşıyor. Araştırmalar Türkiye’de 11-17 yaş aralığındaki erkek çocukların yaklaşık yüzde 76’sının, kız çocuklarının ise yüzde 85’inin fiziksel olarak yeterince aktif olmadığına işaret ediyor. Haber Merkezi

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