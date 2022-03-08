Çocuklar için israf etmeme projesi

Toplumsal yatırımlarında ‘’Sürdürülebilir Gıda’’ konusuna odaklanan Banvit BRF, Millî Eğitim Bakanlığı katkıları ile hayata geçirdiği “Akıllı Çocuk Sofrası” projesinde çocuklarda doğru beslenme alışkanlıklarını oluşturmayı ve gıda israfı konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Proje hakkında bilgi veren ve “Geleceğimizi çöpe atma lüksümüz yok!” diyen Banvit BRF CEO’su Tolga Gündüz şunları söyledi: “İklim krizi, çevre kirliliği gibi sorunları tetikleyen gıda israfı hepimizin sorunu. Kaynakları bilinçli kullanmayı bir yaşam biçimi haline getirmek ve yarınlara güzel bir dünya bırakabilmek için beslenme ve tüketim alışkanlıklarımızı bugün değiştirmemiz gerekiyor. Tüm dünyada üretilen gıdaların en az 1/3’ü çöpe atılıyor. Bu miktarın 1/4’üyle dünyadaki açlık sorunu çözülebiliyor. Gezegenimizi tehdit eden karbon salınımının % 10’u, yine gıda israfının sonucunda oluşuyor. Türkiye’de ise bir yılda toplanan çöpün neredeyse yarısı gıda atıklarından oluşuyor. Gıda israfının en çok gerçekleştiği yerler arasında ise evlerimiz var. Gıda israfını önlemenin yolu bilinçli gıda tüketimi. Akıllı Çocuk Sofrası da işte bu bilinci oluşturmayı hedefliyor.”

İstanbul - Musa Aydın