Çocuklar uyumuyor, oyun oynuyor

Türkiye’de en çok sayıda çocuğun kullandığı cep telefonu uygulamaları belli oldu: İlk üç sırada YouTube, Instagram ve Facebook var.

Konum ve aktivite bilgilerini anne babalarına ileterek çocukların güvende olmasını sağlayan Find My Kids, 7-18 yaş arasının mobil uygulama kullanım alışkanlıklarını inceledi. Türkiye’den 50 bin çocuğun anonim olarak dahil olduğu araştırmaya göre, çocuklar telefonlarında en çok oyun ve sosyal medya uygulamalarını kullanıyorlar. Mobil uygulamaları günde ortalama 4,5 saat kullanan çocukların büyük çoğunluğu yattıktan sonra bile telefonu elinden bırakmıyor. Çocukların yüzde 49’u 23:00 - 04:00 saatleri arasında mobil oyun oynarken, yüzde 60’ı aynı saatlerde sosyal medya uygulamalarını kullanıyor. Find My Kids araştırması ebeveynlerin dikkatini önemli bir konuya da çekiyor: Çocukların yüzde 7’si 18 yaş üstü uygulamaları kullanıyor.

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