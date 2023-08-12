Çocuklar zevkle Kur'an öğreniyor

İzmir’in Bornova İlçesindeki Hüseyin İsabey Camiinde çocuklar Kur’an-ı Kerim’i öğreniyor, teneffüste hocalarının ikramları ile çok güzel vakit geçiriyorlar.

SALİH SÜTÇÜOĞLU - İZMİR

Diyanet İşleri Başkanlığının yurt çapında başlattığı yaz Kur’an-ı Kerim kursları devam ediyor. Çevredeki esnaf ve hamiyet sahiplerinin de desteği ile kursa katılan çocuklara çeşitli ikramlar veriliyor. Bu da çocukların kurslara ilgisini artırırken aralarındaki kardeşlik duygusunu da geliştiriyor. Çocukların velileri de: “Hazreti Ali (ra); “Çocuk yaşta öğrenilen şey taşa kazınan yazı gibidir.” demiş. Bu yaşta Kur’an-ı Kerim’in öğrenilmesi ve öğretilmesi çok güzel bir faaliyet” diyor.

Üstad Bediüzzaman: Çocuklara Kur’ân öğretmek mühim bir vazifemizdir

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Ailelere önemli tavsiyeler: İslâm’a uygun çocuk yetiştirmek için…

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Risale-i Nur'dan: Çocuklar küçük yaşlarda kuvvetli bir iman dersi almalı

Bir çocuk, küçüklüğünde kuvvetli bir ders-i imanî alamazsa, sonra pek zor ve müşkül bir tarzda İslâmiyet ve imanın erkânlarını ruhuna alabilir. Adeta gayr-ı müslim birisinin İslâmiyeti kabul etmek derecesinde zor oluyor, yabani düşer.

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http://www.yeniasya.com.tr/risale-i-nur-dan/cocuklar-kucuk-yaslarda-kuvvetli-bir-iman-dersi-almali_205755