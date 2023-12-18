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Çocuklara kumar tuzağı

18 Aralık 2023, Pazartesi 18:42
Psikolog Hatice Keltek, çocuklarda online kumar bağımlılığı vakalarında artış olduğunu söyledi. Keltek, “Ailelerin başta gösterdiği korumacı tutumlar devam ettiğinde herhangi bir bedel ödediğini fark etmeyen birey davranışına devam etmektedir” uyarısında bulundu.

Akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla birlikte yaygınlaşan online kumar bağımlılığı vakalarında çocuklarda da artış görüldüğünü söyleyen İstanbul Psikomod Akademi’den Psikolog Hatice Keltek, “Uzun süren bağımlılık sonucu depresyon ya da başka tip bağımlılıklarında eşlik edebildiği bu durum aynı zamanda bir aile hastalığı haline dönüşmektedir” uyarısında bulundu. Psikolog Keltek, online kumar bağımlısı kişilerin yaşamını bir borçla diğer borcunu kapatmaya çalışarak sürdürdüğünü vurgulayarak, “Belli bir süre idare ederken sonunda yaşadığı çaresizlikle yakın arkadaşlarına ve en sonunda ailesine başvurduğunda aileden destek almaya başlıyor, bu adımdan sonra bu durum dramatik bir şekilde bir kısırdöngüye dönüşüyor” diye konuştu. 

DEVAMLI DESTEK VERMEYİN

Ailenin çocuğunu korumak adına gösterdiği devamlı desteğin online kumar alışkanlığının bağımlılığa dönüşmesine sebep olduğunun altını çizen Keltek, şunları aktardı: “Ailelerin başta gösterdiği korumacı tutumlar devam ettiğinde herhangi bir bedel ödediğini fark etmeyen birey davranışına devam etmektedir. Aile başta evladına yardım edip onun yanında olduğunu hissettirmelidir ancak onunla içinde bulunduğu durumla ilgili destek alması yönünde sağlıklı bir iletişim kurmalıdır.”

BAHİS REKLAMLARINA DİKKAT

Psikolog Keltek, online kumar reklamlarına maruz kalan çocuklarda gelişebilecek risklere dair ise şu bilgileri verdi: “Çocuklar, televizyonda bir futbol maçı seyrederken alt bantta bahis reklamlarını görüyor, bilgisayarda oyun oynarken sürekli hareket eden canlı bahis reklamlarıyla dolu ekrana maruz kalıyor. Arkadaşları arasında kumar ve bahis risk ve haz duyduğu herhangi bir oyunmuş gibi gelebiliyor. Çocuğun bu alışkanlığını sona erdirmesi demek arkadaşlarından ve yaşam tarzından soyutlanması anlamına gelmektedir. Aldığı geçici haz onun boşluk duygusuna kısa vadede doyum sağlıyor gibi görünürken, uzun vadede o boşluğun daha büyüdüğü derinleştiği gerçeğinden habersiz olmasına sebep olur. Burada çocuk iletişim kopukluğu yaşadığı ailesiyle zayıf bağları olması sonucunda öz güven problemleri, çaresizlik ve suçluluk duyguları yaşıyor olabilir. Bulunduğu durumdan çıkışı için ona yeni bir yaşam tarzı oluşturmak önemlidir. Ailenin çocuğunun güçlü olduğu yönleri ve yetenekleri doğrultusunda değerleri çerçevesinde adımlar atması konusunda destekleyici motive edici olması son derece önemlidir.”

Haber Merkezi

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