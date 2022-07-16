Çocuklarda oyun bağımlılığının önlemleri

Özellikle pandemi sürecinde ekran başına kitlenip kalan çocukları için endişelenen ebeveynler, bu konuda nasıl engel olacaklarını ve ne dozda oyun bağımlısı olarak sayıldığı araştırmaya başladı.

Yasemin.com’daki habere göre bu konu hakkında açıklama yapan uzmanlar şu görüşleri paylaştı: “Bu dönemde çocuğun teknolojiden uzakta büyütülmesi ve geliştirilmesi uygun değildir. Dolayısıyla burada çocuğa sağlıklı teknoloji kullanımı öğretmek ve ona göre alışkanlık kazanmasını sağlamak gerekmektedir. Öncelikle oynadığı oyunları ebeveynler test etmeli ve kötü içeriklerin olup olmadığı hakkında onaylamalılardır. Çocuğa zaman ayrılması çocuğun kendini değerli hissetmesini sağlar ve birlikte yapabileceğiniz diğer aktivitelerin hayalini kurabilir. Oyun saatlerine kısıtlama getirilmelidir” Haber Merkezi

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