Çocukları okutmakta zorlanıyoruz

DEMİRYOLU EMEKÇİLERİ ÜCRET DENGESİZLİĞİNE TEPKİ GÖSTEREREK: “ÇOCUKLARI OKUTMAKTA ZORLANIYORUZ. BİR ÇOCUĞUN OKUL MASRAFI, SADECE OKUL MASRAFI NEREDEYSE BİR MAAŞA YETİŞTİ” DEDİ.

Vergideki adaletsizlik ve kamuda ücret dengesizliğine dikkat çekmek için eylem yapan TCDD Halkapınar Lokomotif Bakım Atölyesi’nde çalışan demiryolu emekçileri, yaşadıkları sıkıntıları ANKA Haber Ajansı’na anlattı. Seslerinin duyulmasını isteyen emekçiler, gelir dağılımındaki adaletsizliğe dikkat çekerek temel ihtiyaçlarını dahi aldıkları maaşlarla karşılayamadık-larını ifade etti. Emeğinin karşılığını alamadığını dile getiren demiryolu emekçisi Yaşar Mehmet Kılıç, şunları söyledi: “Maalesef yaşadığımız durumlardan çok umutsuzuz, çok mutsuzuz. Yaşadığımız durumlar en büyük sıkıntı, ekonomi göstergeler. Yaşadığımız ekonomik sorunlar. Yaşadığımız ekonomik sorunlar içerisinde yani neredeyse asgari ücret seviyelerinde maaşlara çalışır olduk. Yaptığımız işler ağır işler. Yaptığımız işin karşılığını, verdiğimiz emeğin karşılığını alamaz hale geldik.

Ev kiraları tek maaşla ödenemez halde

Buradaki arkadaşların hepsi evli çocuklu insanlar. Bir çocuğun okul masrafı sadece okul masrafı neredeyse bir maaşa yetişti. Ev kiraları artık tek maaşla ödenmez hale geldi. Sesimizi duyuruna kadar bu eylemler devam edecek. Durmayacağız, susmayacağız. Bu böyle gitmez. Ödediğimiz çok fazla vergi var. Yani şöyle söyleyeyim hiçbir sermayenin ödemiş olduğu verginin altında kalmıyoruz. Bütün Türkiye’nin neredeyse vergi yükü hep çalışanların üzerinde, hep işçilerin üzerinde. Yıllardır meydanlarda söylüyoruz. Yıllardır ‘vergide adalet istiyoruz’ diyoruz. Yıllardır ‘gelir dağılımında eşitsizlik var’ diyoruz. Hiçbir şekilde muhatap bulamıyoruz. İnşallah bu saatten sonra sesimizi duyuracağız. Artık bıçak kemiğe dayandı.” Demiryolu emekçisi Hakan Erulu ise bir çocuğunu okutmakta zorlandığını belirterek “35 yıllık işçiyim. Aldığım para 40-45 lira. Bunu ben kimseye anlatamıyorum. Ev kiraları ne olmuş? Dışarıdaki yaşam standartlarını nereye gelmiş, çocukları okutmakta zorlanıyoruz artık. Benim bir tane çocuğum var. Onun hakkından gelmek için burada canımızı dişimize taktık. Artık bilmiyoruz ama emekli olup dışarıda belki de ek iş yapmayı düşüneceğiz” diye konuştu.

İzmir - anka

