Çocukları sosyal medyada güvenli tutalım

Çocuğunuza ad, adres ve telefon numarası gibi bilgileri internette paylaşmaması gerektiğini mutlaka açıklayın.

''Sosyal Medya Ahlâkı'' semineri

Çocukların internette zorbalığa maruz kalması, istismara açık hale gelmesi ve ruh sağlığını olumsuz yönde etkileyecek deneyimler yaşaması son dönemde gündemin ilk sıralarında yer alan konulardan biri.

Çocuklarınızı güvende tutmak için bu yöntemleri deneyebilirsiniz: Dijital okuryazarlık kazandırın: Örneğin çocuğunuza ad, adres ve telefon numarası gibi bilgileri internette paylaşmaması gerektiğini açıklayabilirsiniz. Sağlıklı sosyal medya kullanımıyla örnek olun: Amerikan Psikoloji Birliği, kendinize sosyal medya kısıtlamaları koymanızı ve çocuğunuzla bunu neden yaptığınız hakkında konuşmanızı tavsiye ediyor. Örneğin yemek masasında veya aileyle geçirilen vakitte evdeki herkes telefon ve tablet gibi cihazlarını bir kenara bırakabilir. Gizlilik ayarlarını yapın: Instagram, TikTok ve X (Twitter) gibi çoğu sosyal medya platformunun sunduğu bu özelliği Ayarlar ve Gizlilik bölümlerinden aktive edebilirsiniz. İnternetteki bilgilerini kontrol edin: İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin hazırladığı rehberde ebeveynlere verilen tavsiyeler arasında çocuğun isminin internette aratılarak fotoğrafı veya kişisel bilgilerinin paylaşılıp paylaşılmadığını görmek de yer alıyor.

Haber Merkezi