TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “TÜİK verilerine göre 2019 yılında çalışan çocukların yüzde 34,3’ü eğitime devam etmedi. Çocuklarımızın yeri okullardır” dedi.

AHMET TERZİ - ANKARA

Pandemi döneminde çocuk işçiliği ile mücadelenin hız kesmemesi gerektiğini ifade eden TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Pandemi döneminde evde örgün eğitimden uzak kalan çocuklarımızın okullaşma oranının düşmemesi, kariyer seçimlerinde yetenek, bilgi ve becerilerine göre çocuklarımızın mesleki eğitime yönlendirilmesi için çalışmalar yapılmalı. Ekonomik sıkıntı çeken ailelerin elde edemediği gelirler için çocuklarını ikinci bir işte çalıştırmalarının önüne geçilmeli. Dünya zor günlerden geçerken geleceğimiz olan çocuklarımıza yatırım yapmalıyız. Çocuklarımızın yarınlarını hep birlikte kuralım” dedi.

Ciddi önlemler alınmalı

12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği İle Mücadele Günü vesilesiyle yazılı bir açıklama yapan Palandöken, “Bu önemli gün vesilesiyle çocuk işçiliği konusuna dikkat çekerek üyelerimizi, işçisi, işvereni, kamu, özel sektörü ve tüm halkımızı bu önemli insan hakları ihlaline karşı mücadele etmeye, bilinçlenmeye ve çocuklarımızın üstün yararı için gereken ciddi önlemleri almaya davet ediyoruz” diye konuştu. Palandöken, “TÜİK tarafından bu yıl çocuklara ilişkin ‘İstatistiklerle Çocuk 2019’ ve ‘Çocuk İşgücü Anketi 2019’ olmak üzere iki rapor yayınlandı. Verilere göre 2019 yılında çalışan çocukların ne yazık ki yüzde 34,3’ü eğitime devam etmedi. Pandemi sürecinde okuldan uzaklaşan, bir kısmı da uzaktan eğitim imkanı bulunmayan çocuklarımızın iş gücüne katılımının artması da öngörülebilecek ve önlenmesi gereken bir risktir. Çünkü çocuklarımızın yeri okullardır” dedi.

Okullaşma oranı düştü

Palandöken, “Çocukların ilkokul seviyesindeki net okullaşma oranı 2018-2019 öğretim yılında yüzde 91,9 olurken buna karşılık ortaöğretim seviyesinde net okullaşma oranı 7.7 puan düşerek, 2018-2019 öğretim yılında yüzde 84,2 oldu. Çocuklar mesleki eğitim yoluyla bir yandan ustalarının yanında pratik eğitim alarak diğer yandan yaşıtlarıyla birlikte okulda mesleğin teorik boyutunu öğrenebiliyor. Böylece çocuklara gelecekleri için yatırım yapma imkanı sunuluyor” dedi.