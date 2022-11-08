Dijital Yaşam ve Dijital Ebeveynlik Rehberi Orhan Toker bebeklerin ilk 36 ayında ekranla tanışmaması için geçerli sebepleri sıralayarak, “Çocuklarımızla daha fazla vakit geçirmeliyiz” dedi.

Dijital Yaşam ve Dijital Ebeveynlik Rehberi Orhan Toker Dr. Kristy Goodwin’in “Dijital dünyada çocuk büyütmek” kitabından hazırladığı derlemeyi sosyal medya hesabından paylaştı. Çocukların zihinsel gelişiminin önemli bir bölümünü tamamladığı ilk 36 ayda, onları teknolojiyle tanıştırmamanın önemini vurgulayan Toker’in paylaşımı şöyle: “Bebekler yaklaşık 100 milyar nöron (beyin hücresi) ile doğarlar. İlk 36 ayda her saniye 700 yeni sinaps (beyin bağlantısı) oluşur. 36 ay bittiğinde beyin gelişiminin %80’i, 60 ayın sonunda da %90’ı tamamlanmış olur. Önemli duyu ve motor sistemlerinin bulunduğu prefrontal korteksin bu gelişim sürecinde dijital uyarılara maruz bırakılması dikkat eksikliğinin birinci nedenidir. Yani ister oyun oynamak, video izlemek olsun, ister yakınları ile görüntülü görüşme, sonunda dikkat eksikliğine yol açar. Çocukların kafatası 10 yaşından önce yetişkinlere göre hem daha ince hem daha geçirgendir. Yani dijital cihazların yaydığı dalgaları büyüklerden 10 kat fazla emer.

Tablet yerine...

Onların ilk 36 ayında teknolojiye ayırdığımız zaman onlarla ilişki kurma biçimimize ciddi bir şekilde zarar verir. İlk 24 ayda oluşan konuşma becerisi için bebeklerin yetişkinlerle karşılıklı etkileşim halinde göz teması da kurarak, dinleyip taklit etmeleri gerekmektedir. YouTube ya da TV’den açıp da dil öğrenemezler. Bu tür cihazlar onların sizinle olan iletişimini sekteye uğratır ve konuşmaları gecikir. Çocukların tablet yerine, tahta bloklar, kum, çamur, tüylü oyuncaklar gibi elleri ve duyuları ile gerçek deneyimler elde edebilecekleri malzemelere ihtiyacı vardır. Emekleme, sallanma ve tırmanma gibi eylemler onların vestibüler sistemini geliştirir. Vestibüler sistemi gelişmiş çocukların dikkat süreleri çok daha fazladır. İlk 36 ayında çocukların eline tablet vermek, TV açmak, görüntülü görüşmeler yaptırmak, telefonda kendi resimlerine bakmaları az önce saydıklarımızı yapmalarına engel olacaktır. Çocuklarımızla daha fazla vakit geçirmeliyiz. Onların gelişimi için bu çok ama çok önemlidir”

İSTANBUL - Lütfiye Kef Özdemir