Çocukların günü yollarda geçiyor

Findmykids’in yaptığı araştırmaya göre dünyada çocuklar her gün ortalama 12,3 kilometre yol gidiyor. Türkiye’deki çocuklar ise günde ortalama 3,6 kilometre yürürken, günün en aktif saatlerinin yüzde 20,3’ünü yollarda geçiriyorlar.

Findmykids Ülke Müdürü Neşen Yücel, sundukları cep telefonu uygulamasını kullanan ebeveynlerin, çocuklarının gittiği yolu harita üzerinde görerek tehlikeli bölgelerden uzak durmalarını sağlayabileceklerini belirtiyor. Konum takip uygulaması Findmykids, dünyada ve Türkiye’deki çocukların her gün ev dışında ortalama ne kadar yol gittiğini ölçtü. Findmykids’in dünyada 5,8 milyon ve Türkiye’de 250 bine yakın aktif kullanıcısının geçtiğimiz Ekim ayı içerisinde 07:00 ile 19:00 arasındaki 12 saatlik verilerini anonim olarak değerlendirdiği araştırmaya göre, çocuklar günlerinin hiç de azımsanmayacak bir bölümünü evden okula gidip gelirken yolda geçiriyorlar. İstanbul - Musa Aydın

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