Çocuklarınızı dijital bağımlılıktan santrançla koruyun

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, ara tatil döneminde çocukları dijital bağımlılıktan korumanın en güzel yolunun onları satranca yönlendirmek olduğunu belirtti.

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'Akıllı telefon ve tabletleri çocukları susturmak için asla kullanmayın' Satrancın faydalı bir spor olduğuna değinen Tulay, gençlere, özellikle çocuklara satrancı hiç bırakmamalarını önerdi. Tulay, şöyle konuştu: “Özellikle anne babalara seslenmek istiyorum. 14-18 Kasım’da ara tatil döneminde çocuklarımızın satranç branşıyla tanışmalarının çok önemli olduğunu eski veli olarak vurgulamak istiyorum. Çünkü satranç sadece spor olarak değil, milli eğitimin temel prensiplerini de içinde barındıran bir alan. Çağımızda dijital alanlar kötü kullanıldığında olumsuz sonuçlar doğurabilecek bir zaman içindeyiz. Çocuklarımızı dijital bağımlılıktan korumanın en güzel yolu, onları satranç gibi çok özel bir spor branşına yönlendirmektir.”

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