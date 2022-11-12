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13 KASIM 2022 PAZAR - YIL: 53

'Çök Kapan Tutun' tatbikatı gerçekleşti

12 Kasım 2022, Cumartesi 20:30
Türkiye geneli ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), 12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nin yıl dönümü dolayısıyla saat 18.57'de "çök kapan tutun" tatbikatı yapıldı.

Ülke genelinde ilk kez uygulanan tatbikat kapsamında, saat 18.57'de tüm vatandaşların cep telefonlarına gönderilen "Hayati Uyarı Bildirimi" ile Türkçe ve İngilizce sesli uyarı yapıldı.

 

Televizyonlar ve radyo kanallarından mesaj yayınlandı, vatandaşlar tatbikat sırasında önceden belirlenen sağlam ve güvenilir alanda "çök kapan tutun" hareketini yaptı.

 

Haber Alma ve Yayma Sistemi'nden (HAY) verilen anonslar cami ve belediye hoparlörlerinden yayınlandı. Tatbikat esnasında vatandaşların panik olmaması için sirenler çalınmadı.

Tatbikat öncesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Merkezi'nden yönetilen tatbikat için Düzce, İstanbul, İzmir, Elazığ, Kahramanmaraş, Erzurum ve KKTC'den canlı yayın bağlantısına katılarak, vali ve AFAD il yöneticilerinden bilgi aldı.

Düzce ile yapılan canlı bağlantıda, İl Müftüsü Rüstem Can 12 Kasım 1999'daki depremde hayatını kaybedenler için dua etti.

Tatbikat öncesinde AFAD Başkanı Yunus Sezer, tatbikata ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Saat 18.57'de deprem uyarısının yapılmasıyla hem AFAD merkezindeki hem de bağlantı yapılan illerdeki katılımcılar, çök kapan tutun hareketini yaptı.

Bu arada tatbikat kapsamında AFAD Merkezi bahçesinde, afet yönetimine ilişkin bilgilendirmelerin yapıldığı stantlar ve araçlarda afet anında ve sonrasında yapılacaklara ilişkin bilgi paylaşıldı.

12 Kasım 1999 depreminin merkez üssü Düzce'de tatbikat yapıldı

12 Kasım Düzce Depremi'nin 23. yılında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından ülke genelinde uygulanan "Deprem Anı Ülke Tatbikatı", depremin merkez üssü Düzce'de gerçekleştirildi.

Depremin 23. yılı dolayısıyla Anıtpark Meydanı'nda Düzce Valiliği tarafından hazırlanan alanda tatbikata ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Düzce'nin de aralarında bulunduğu 6 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) canlı bağlantının yapıldığı etkinlikte, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu videokonferans aracılığıyla vatandaşlara hitap etti.

Bakan Soylu'nun söz verdiği Düzce Valisi Cevdet Atay, üzerinden 23 yıl geçen depremde vefat edenleri andıklarını söyledi.

Tatbikatın, Düzce depreminin yaşandığı saatte tüm Türkiye'de yapılmasının kendileri için önem arz ettiğini belirten Atay, "Deprem saatinde düzenlenen tatbikata tüm Düzce hazırdır." dedi.

Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ise depremin üzerinden geçen yıllara rağmen acıların taze olduğunu kaydetti.

İl Müftüsü Rüstem Can'ın dua etmesiyle etkinlik devam etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajı platformda yayınlandı.

Depremin meydana geldiği saat 18.57'de diğer illerle eş zamanlı "çök-kapan-tutun" tatbikatı gerçekleştirildi.

 

Etkinliğine, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, depremde vefat edenlerin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan kentte genelinde vatandaşlar, camiler, evler, alışveriş merkezi ve çay ocakları gibi alanlarda tatbikata katıldı.

AA

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