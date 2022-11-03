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3 KASIM 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Daha fazla geç kalınmasın

03 Kasım 2022, Perşembe
Eğitim-Bir-Sen, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun beklentileri karşılayacak şekilde revize edilmesi talebiyle bir saat iş bırakma eylemi yaptı, ardından 81 ilde taleplerini ve önerilerini kamuoyuyla paylaştı.

Öğretmenlerin talep ve haklı beklentilerini karşılayacak somut bir adımın hâlâ atılmamış olmasının, belirsizliğin eğitim çalışanları ve öğretmenler üzerinde oluşturduğu moral ve motivasyon kaybı, yerinde ve gerekli düzenleme öneri ve çağrılarına duyarsız kalınması üzerine eylem kararı alındığı söylenilen açıklamada, “Öğretmenlerin ve öğretmenliğin hayattaki karşılığının, mesleğin bütün boyutları ve öğretmenlerin beklentileri yönüyle meslek kanunu içerisinde olması noktasında artık daha fazla geç kalınmamalıdır” denildi.

Ankara - Ahmet Terzi

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