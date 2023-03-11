Deprem bölgesinden tayin isteyen öğretmenlere 17 Mart'a kadar ek süre verildi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesindeki illerden diğer illere tayin talebinde bulunan 1080 öğretmenimizin nakillerini sağladık. Sağlık raporunu alamayan öğretmenlerimizin talepleri doğrultusunda başvurular için 17 Mart'a kadar ek süre veriyoruz." ifadelerini kullandı.​​​​​​.

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