"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 MART 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

'Deprem dolayısıyla ek başvurulardan ücret alınmayacak'

28 Şubat 2023, Salı 18:30
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "ÖSYM sınav takvimindeki en yakın sınav nisan ayı başında gerçekleştirilecek Milli Savunma Üniversitesinin sınavıdır. Bu sınavla ilgili mart ayının başında ek başvuru alacağız." ifadesini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin üniversiteleri ve sınav merkezlerini etkileme durumlarını tespit etmek amacıyla OHAL kapsamına alınan illerin il ve ilçe sınav koordinatörleriyle "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Koordinatörleri Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, değerlendirme toplantısı ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, başkan yardımcıları, daire başkanları ve OHAL bölgesindeki koordinatörlerin katılımıyla Gaziantep'te gerçekleştirildi.

Bölgenin durumunun değerlendirildiği toplantıda Ersoy, ÖSYM koordinatörlüklerinin durumu ve çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Deprem dolayısıyla ek başvurulardan ücret alınmayacak

Ersoy, toplantıda yaptığı konuşmada, asrın felaketinin yaralarını el birliğiyle saracaklarını belirtti.

Sınav takvimine ilişkin de bilgi veren Ersoy, şunları kaydetti:

"ÖSYM sınav takvimindeki en yakın sınav nisan ayı başında gerçekleştirilecek Milli Savunma Üniversitesinin sınavıdır. Bu sınavla ilgili mart ayının başında ek başvuru alacağız. Ek başvuruda adaylar istedikleri yeri tercih edebilecekler. Ek başvurulardan alınan yüzde 50 ek ücreti, yönetim kurulu olarak deprem dolayısıyla kaldırdık. Sınavlara girecek adaylar Türkiye'nin herhangi bir yerinde sınava girebilecek."

Deprem bölgesindeki bazı bölgelerin boşaldığını öğrendiklerini belirten Ersoy, "Bu bölgelerde nüfus hareketliliği çok fazla. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte sınavların nasıl yapılacağına beraber karar vereceğiz. Sınav sürecinde hiçbir bireyin mağduriyet yaşamaması temel hedefimiz olacak." ifadelerini kullandı.

AA

Okunma Sayısı: 74
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AFAD: 45 bin 89 kişi vefat etti

    AKP iktidarı 28 Şubat’ın ürünü

    OHAL KHK’ları tek tek yargıya açılacak

    Neyin helalliğini istiyorsunuz?

    EYT'ye ilişkin kanun teklifi yasalaştı

    Onlar sana hakkını helal etti mi?

    İstanbul taşınmalı mı?

    Millet İttifakı’nın adayı 2 Mart’ta belli olacak

    Depremin maliyeti 34 milyar doları aşacak

    Ücretsiz tahliye uçuşları bu gece sona eriyor

    Sadece çadır istiyoruz

    Kayseri - İncesu'da 4 büyüklüğünde deprem

    AFAD çok geç geldi

    "6 ayda 6 bin kilometre" şartına uymayanlara 16 milyon lira ceza uygulandı

    Helallik dileme, istifa et

    Rönesans Rezidans'ın yurt dışındaki ortağı için iade ve kırmızı bülten talebi hazırlandı

    'Depremlerin ardından 42 bin Suriyeli gönüllü olarak ülkesine döndü'

    Litvanya: Ukrayna bu savaşı kazanmalı yoksa tüm bölgenin güvenliği tehlikeye girecek

    AB: Filistin topraklarındaki sürekli artan Yahudi yerleşimci şiddetinden büyük endişe duyuyoruz

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Erken seçim olmadı, bedelini ağır ödedik
    Risale-i Nur'dan

    Zelzele naraları bir zemzeme-i ezkâr
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Ahbaba dost işi…
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    M. Latif SALİHOĞLU

    28 Şubat’ın bir meyvesi
    Nurenda Yaşar Coşkun

    Arzın hiddeti - 1
    Hasan GÜNEŞ

    Deprem ve bakış açısı
    Genel

    OHAL KHK’ları tek tek yargıya açılacak
    Faruk ÇAKIR

    Biraz ‘algı’ yapalım mı?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.