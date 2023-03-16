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16 MART 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Depremden etkilenen çocuklara moral

16 Mart 2023, Perşembe 09:15
Ankara Büyükşehir Belediyesi, depremden etkilenen vatandaşlar için çalışmalarına aralıksız devam ederken, bir yandan da BelPa Genel Müdürlüğü; Ankara Volkswagen Fun Club, Vos 06 Grubu ve gönüllülerle birlikte Aşık Veysel Konukevi’nde kalan depremzede çocuklar için rengârenk arabaların yer aldığı bir etkinlik düzenledi.

HABER: AHMET TERZİ

Gazi Park’ta çocuklara hediye verilmesi ile başlayan etkinlik; rengârenk klasik Vosvoslar arabalarıyla gerçekleştirilen şehir turuyla sona erdi.

ÇOCUKLAR İÇİN BAŞKENT CADDELERİNDE

Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve diğer deprem bölgelerinden gelen çocuklar için ABB ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte çocuklara boyama kitapları, oyuncak ve balon gibi birçok hediye verilirken şarkılar ve türkülerde söylendi. Afetin çocukların üzerinde meydana getirdiği olumsuz etkileri silmek için gerçekleştirilen programda çocuklar gün boyu gönüllerince eğlendi. Depremden etkilenen çocukların umutlarını rengârenk arabalarla taşımak istediklerini belirten BelPa Yönetim Kurulu Başkanı Ferhan Özkara, “Depremin yaralarını hep birlikte saracağız. Biliyorum çok acı, çok taze ama hiç umutsuzluğa kapılmasınlar bizler buradayız ve elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

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