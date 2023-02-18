Depremzede çocuklar için moral programı

Türkiye Diyanet Vakfı Ankara’da misafir ettiği depremzede çocukların yaşadıklarını unutturmak, yüzlerini güldürebilmek, onlara moral olmak amacıyla meddah ve kukla gösterisi etkinliği düzenlendi.

AHMET TERZİ - ANKARA

Türkiye Diyanet Vakfı Başkent’te misafir ettiği depremzede çocukların yaşadıklarını unutturmak, yüzlerini güldürebilmek, onlara moral olmak amacıyla meddah ve kukla gösterisi etkinliği düzenlendi. Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem sonrası Ankara’ya barınmak için gelen çok sayıda afetzede aile, Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet Akademisi Rıfat Börekçi Eğitim Merkezi’nde misafir ediliyor. Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından depremzedelerin tüm ihtiyaçları karşılanırken, eğitim merkezinde kalanlara manevi destek sağlamak ve moral vermek amacıyla uzmanlarca çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

ÇOCUKLARIN YÜZLERİ GÜLSÜN

Eğitim merkezinde aileleriyle kalan çocuklar da unutulmuyor. Çocukların depremde yaşadığı travmayı atlatabilmesi ve yüzlerinin gülmesi için TDV Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından meddah ve kukla etkinliği gerçekleştirildi. Eğitim merkezinde çocuklar için hazırlanan oyun alanında Tiyatro Sanatçısı Mehmet Tahir İkiler tarafından “Meddah Amca’dan Masallar ve Kocaman Geveze Kuklalar” adlı çocuk etkinliği düzenlendi.

MANEVİ REHBERLİK

Depremzede çocuklar aileleriyle birlikte neşe içerisinde gösteriyi izledi, keyifli zaman geçirdi. Çocukların mutluluğu ailelerine de moral oldu. Depremzede akranlarıyla oyuncaklarını paylaşan Başkentli çocuklar da etkinliğe katıldı. Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin, misafir edilen depremzedelerin ihtiyaçlarını Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak karşıladıklarını ve çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlediklerini anlattı. Çocuklara moral olmak için düzenlenen meddah ve kukla etkinliğiyle ilgili bilgi veren Çetin, “Misafirlerimize her anlamda destek olmayı sürdürüyoruz. Depremin belki de en çok etkilediği çocuklarımızın yaşadığı travmayı atlatabilmeleri, sosyalleşebilmeleri için etkinlikler düzenliyoruz. Depremzede çocuklarımıza psikososyal ve manevi rehberlik çerçevesinde destek sağlanıyor. Bir nebze yüzlerini güldürebilirsek ne mutlu bize” ifadelerini kullandı.