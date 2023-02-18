"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 ŞUBAT 2023 CUMARTESİ - YIL: 53

Depremzede çocuklar için moral programı

18 Şubat 2023, Cumartesi 03:47
Türkiye Diyanet Vakfı Ankara’da misafir ettiği depremzede çocukların yaşadıklarını unutturmak, yüzlerini güldürebilmek, onlara moral olmak amacıyla meddah ve kukla gösterisi etkinliği düzenlendi.

AHMET TERZİ - ANKARA

Türkiye Diyanet Vakfı Başkent’te misafir ettiği depremzede çocukların yaşadıklarını unutturmak, yüzlerini güldürebilmek, onlara moral olmak amacıyla meddah ve kukla gösterisi etkinliği düzenlendi. Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem sonrası Ankara’ya barınmak için gelen çok sayıda afetzede aile, Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet Akademisi Rıfat Börekçi Eğitim Merkezi’nde misafir ediliyor. Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından depremzedelerin tüm ihtiyaçları karşılanırken, eğitim merkezinde kalanlara manevi destek sağlamak ve moral vermek amacıyla uzmanlarca çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

ÇOCUKLARIN YÜZLERİ GÜLSÜN

Eğitim merkezinde aileleriyle kalan çocuklar da unutulmuyor. Çocukların depremde yaşadığı travmayı atlatabilmesi ve yüzlerinin gülmesi için TDV Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından meddah ve kukla etkinliği gerçekleştirildi. Eğitim merkezinde çocuklar için hazırlanan oyun alanında Tiyatro Sanatçısı Mehmet Tahir İkiler tarafından “Meddah Amca’dan Masallar ve Kocaman Geveze Kuklalar” adlı çocuk etkinliği düzenlendi.

MANEVİ REHBERLİK

Depremzede çocuklar aileleriyle birlikte neşe içerisinde gösteriyi izledi, keyifli zaman geçirdi. Çocukların mutluluğu ailelerine de moral oldu. Depremzede akranlarıyla oyuncaklarını paylaşan Başkentli çocuklar da etkinliğe katıldı. Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin, misafir edilen depremzedelerin ihtiyaçlarını Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak karşıladıklarını ve çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlediklerini anlattı.  Çocuklara moral olmak için düzenlenen meddah ve kukla etkinliğiyle ilgili bilgi veren Çetin, “Misafirlerimize her anlamda destek olmayı sürdürüyoruz. Depremin belki de en çok etkilediği çocuklarımızın yaşadığı travmayı atlatabilmeleri, sosyalleşebilmeleri için etkinlikler düzenliyoruz. Depremzede çocuklarımıza psikososyal ve manevi rehberlik çerçevesinde destek sağlanıyor. Bir nebze yüzlerini güldürebilirsek ne mutlu bize” ifadelerini kullandı.

Okunma Sayısı: 188
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Deliller toplanmadan enkaz kaldırmak suçtur

    Depremin 278. saatinde Hatay'dan bir müjdeli haber daha

    Depremde yıkılan İsias Otelin sahibi ve yöneticisi 3 kişi tutuklandı

    Scheppach GmbH, depremzedelere 1368 jeneratör yardımı yaptı

    Bahreyn'de depremzedeler için 3,7 milyon dolar bağış toplandı

    Bir yıl önce yapılan bina enkaz oldu

    'Lütfen yardım etmeye devam edin!'

    Depremzede çocuklar için moral programı

    Deprem sonrası ‘enfeksiyon’ uyarısı

    Çocuklar sakinleşsin diye ilaç veriyoruz

    İstanbul’un sorunu 3-4 yılda çözülmez

    Yurtsuz kalan öğrenciler: Kırgınız, mutsuzuz ve öfkeliyiz

    Kabe İmamı Abdullah el-Humeyd, gözyaşları içerisinde depremzedeler için dua etti

    “Merkez Bankası bağış yapamaz”

    Gece bağış yaptı, sabah yatırım teşviki aldı

    Millet İttifakı “deprem” gündemiyle toplanıyor

    11. günde mucize kurtuluşlar

    Malatya’da ağır hasarlı 10 bin 233 bina acil yıkılacak

    Bu kararı geri çekin

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    17 Ağustos’tan sonra...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Mi’rac sabahında yaşanan mu’cize
    Genel

    Bu kararı geri çekin
    Osman ZENGİN

    Aynı ikaz…
    Cevher İLHAN

    Alây-ı vâlâ ile övülen vahamet!
    Ahmet BATTAL

    Fişten prize elektrik akıtanlara
    Süleyman Uçar

    Musibetlerin mesajını doğru okumak
    Genel

    Çocuklar sakinleşsin diye ilaç veriyoruz
    Genel

    Erdoğan, 1 yıl önce ‘riskli bölge’ ilanlarını kaldırmış

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.