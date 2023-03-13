Depremzede genç: Yüz yüze eğitim istiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile birlikte, depremin yıkıma yol açtığı Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde çadırkenti ziyaret etti.

Erdoğan’ın ziyaret ettiği 4 çadırın etrafına polis bariyeri çekildi. Depremzedeler bariyerlerin dışından Erdoğan’a taleplerini iletmeye çalıştı. Erdoğan’a seslenen bir genç, “Yüz yüze eğitim, yüz yüze. Üniversiteleri açın. Yüz yüze eğitim istiyoruz, online eğitim hayır” diye konuştu. Erdoğan burada hiçbir açıklama yapmadı, yanında bulunan AKP Hatay milletvekilleri ile konuştu. Hatay - anka

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