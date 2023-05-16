Depremzede öğrencilerden 77 bini okuluna döndü

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle naklini başka illere aldıran öğrencilerden 77 bin 647’sinin okullarına döndüğünü bildirdi.

Özer, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, deprem bölgesindeki eğitim yuvalarının öğrencilerle buluşturulmasının, hayatın olağan akışının ilerlemesine büyük katkı sağladığını belirtti. Mahmut Özer, “Afet bölgesinden farklı illerimize naklini aldıran öğrencilerimizin 77 bin 647’si okulları ve arkadaşlarına yeniden kavuştu.” ifadesini kullandı. AA

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