Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercihi yapacak depremzede öğrencilere ek kontenjan kararına ilişkin, “5 Şubat 2023 tarihinde bölgedeki okullara kayıtlı olup LGS’ye giren çocuklarımıza yaraları sarma konusunda küçük bir pozitif ayrımcılık düşündük.” değerlendirmesinde bulundu.

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