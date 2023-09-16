Depremzede öğretmenler tayinlerini iptal ediyor

Ülke genelinde pazartesi günü itibariyle öğrenciler yeni eğitim yılına başlarken, deprem bölgesinden farklı şehirlere göç eden depremzede çocuklar ve eğitimciler için de buruk bir telaş yaşandı.

Eğitim Sen Didim Baş Temsilcisi Belkıs Kahraman, Didim’de bu yılki eğitim döneminde 430 depremzede çocuğun eğitim alacağını söylerken, ilçenin birçok okulunun da depreme dayanıklı olmadığı için tadilat sürecinde olduğunun altını çizdi. Bu süreçte unutulan depremzede öğretmenlere dikkat çeken Kahraman, “Didim’e deprem sonrası 50’den fazla depremzede öğretmen arkadaşlarımız gelmiştir. Bu arkadaşlarımızdan bazıları maalesef ki yüksek ev kiraları yüzünden tayinlerini iptal ettirerek geri dönmek zorunda kalmıştır. Didim’deki ev kiraları tüm Türkiye’de olduğu gibi enflasyondan fazlasıyla nasibini almış ve tek maaşlı bir ailenin bu koşullarda geçinmesi pek mümkün değil’’ diyerek depremzede öğretmenlerin yaşadığı zorlukların altını çizdi. Haber Merkezi

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