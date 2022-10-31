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31 EKİM 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Ders kitapları çöp oluyor

31 Ekim 2022, Pazartesi 18:12
BAKANLIK TARAFINDAN ÜCRETSİZ VERİLEN TONLARCA DERS KİTABI HİÇ KULLANILMADAN ‘ÇÖP’ OLUYOR. EĞİTİM SEN BAŞKANI NEJLA KURUL, PLANLAMA İLE İSRAFIN ÖNÜNE GEÇİLEBİLECEĞİNİ SÖYLEDİ.

2003-2004 eğitim öğretim yılından itibaren ders kitapları, bakanlık tarafından öğrencilere ücretsiz olarak verilmeye başlandı. Millî Eğitim Bakanlığı’nın verilerine göre, 2003-2021 yılları arasında 3 milyar 550 milyon ders kitabı dağıtımı yapıldı. Fakat eğitimciler, bu kitapların çoğunun hiç kullanılmadan geri dönüşüme gittiğini söyledi. Duvar’daki habere göre bu yılın başında bakanlık tarafından tüm öğrencilere 153 milyon ders kitabı dağıtıldı. Devlet okullarında, devletin dağıttığı kaynak kitapların kullanılması zorunlu. Özel okullarda ise böyle bir zorunluluk bulunmuyor. Özel okullardaki öğretmenler, devlet kaynak kitaplarının yetersiz olduğu görüşünde. Bu nedenle özellikle özel okullarda, söz konusu kitaplar çoğunlukla hiç kullanılmadan geri dönüşüme gidiyor.

O kitaplarla üniversiteye hazırlanamaz

40 yıldır öğretmenlik yapan ve ismini vermek istemeyen kimya öğretmeni, özel okullarda dağıtılan kitapların çoğunun kullanılmak amacıyla değil, öğrencilerde bulunması için verildiğini söyledi. Başka kaynakların devlet kitaplarına göre daha renkli ve daha çok soru çözümü barındırdığını aktaran öğretmen, “Fen lisesinde çalışan öğretmenlerin çoğunun, bu devlet kitaplarını kullanacaklarına inanmıyorum. O kitaplarla öğrenciler üniversiteye hazırlanamaz. Beş sene önce bir devlet okulunda, bu kitapların kullanılmadan çöpe gittiğini gördüm” diye konuştu. Öğretmen, çözüm olarak isteyen okullara bu kitapların dağıtılmasıyla israfın önüne geçebileceğini belirtti. Bursa’da faaliyet yürüten Çekmişoğlu Atık Geri Kazanım firma sahibi Adil Bayraktar ise, Bursa’daki devlet okullarında bir yılda kullanılmış ve kullanılmamış 2 bin ton kitap çıktığını söyledi. 

‘HEM EKOLOJİYE HEM EKONOMİYE ZARAR’

Eğitim Sen Genel Başkanı Prof. Dr. Nejla Kurul, Amerika, Almanya gibi ülkelerde ders kitaplarının beş yıl süreyle kullanıldığını belirterek Türkiye’de bu sürenin bir yıl olmasını “Hem ekolojiye hem ekonomiye zarar veren bir durum” olarak değerlendirdi. Kurul, “Birçok ağaç kesiliyor ve basımı için ciddi bir kaynak ayrılıyor” dedi. Kurul, “Kamuda, 17 milyon öğrencinin eline ulaşan kitapların kullanımına dair izleme çalışmalarının olmadığını görüyoruz. Kamu kaynaklarının israfı ya da kamu kaynaklarının belli yayınevlerine aktarılması yönünde konunun izlenmesine ihtiyaç var. Özelleştirme ve ticarileştirme üzerinden kitap basımının söz konusu olduğunu görüyoruz” diye konuştu.

Haber Merkezi

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