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Ders var, aşı yok

12 Mart 2021, Cuma 20:00
Yüz yüze eğitim 1 Mart’ta başladı. Türkiye’de 1 milyon 200 bin civarında öğretmen bulunduğunu belirten Eğitim-Sen Genel Başkanı Nejla Kurul, şu ana kadar yapılan 80 bin aşılamanın çok düşük bir rakam olduğunu söyledi.

Türkiye’de “kademeli normalleşme” adımları kapsamında tüm ilkokullar ile 8. ve 12. sınıflarda seyreltilmiş yüz yüze eğitim sürerken, liselerde 8 Mart’ta başlayan yüz yüze sınavlar üç hafta süreyle devam edecek. Ancak eğitimde normalleşme adımları atılırken yeni sevkiyat olmadığı için öğretmen aşılamasının durmuş olması ve artan vaka sayısı endişeleri artırmış durumda. Türkiye’de 1 milyon 200 bin civarında öğretmen bulunduğunu belirten Eğitim-Sen Genel Başkanı Nejla Kurul, şu ana kadar yapılan 80 bin aşılamanın çok düşük bir rakam olduğunu söyledi. Yüz yüze eğitime geçilirken toplu, denetimsiz bir açılmanın söz konusu olduğunu ifade eden Kurul, “Okulları önceleyerek diğer alanlarda aşamalı bir açılıma gidilmeliydi. Diğer alanların açılmasından dolayı vakaların artması ister istemez eğitim alanını da etkiliyor. Bizler, okul öncesi eğitim kurumlarının, ilkokulların ve köy okullarının seyreltilerek açık tutulmasının çocukların bilişsel ve duygusal gelişimi için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Ortaokul ve liseler için de önlemlerin alınarak okulların Eylül ayında açılmasını önermiştik. Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısına kadar bu seviye okulların açılması gündemde değildi, birden bire açıldı. Bu bile önlemler tam olarak alınmadan okulların açıldığı anlamına gelir ki kaygımız da bundan. Bir de liselerde yüz yüze sınavlar yapılıyor. Kalabalık sınıflar, kalabalık okullar açısından bir planlama yapılmadıysa bu alanlarda bulaş riski oluşabilir” dedi.

 

12 yaş altı çocukların okulları açık tutulmalı

Yüz yüze eğitimin vak’a artışlarına bakılarak illere göre düzenlenmesinin olumlu olduğunu kaydeden Kurul, bu konuda da şunları söyledi, “12 yaş altı çocukların okullarını açık tutmak gerekli. Bu alanda önlemlerin yoğunlaşması gerektiği gibi bir yaklaşım içerisindeyiz. Bu süreçte eğitimin bileşenlerinin daha denetimli süreç olabilmesi için yeni derslik ve yeni okul inşası ile öğretmen istihdamı konusunda taleplerde bulunmaları gerekiyor”  Duvar’daki habere göre illere göre Covid-19 vak’alarını gösteren risk haritasında ‘yüksek riskli’ olarak kabul edilen Karadeniz bölgesinde köy okullarında görev yapan bir kesim hariç öğretmen aşılamaları yapılmadı. Örgün eğitimdeki öğretmenlerin çoğuna henüz randevu bile çıkmazken, öğretmenler bir an önce aşı tedarikinin sağlanması gerektiğini, bu durumda risk altında olduklarını söyledi.  

‘YÜZ YÜZE SINAV İNSAN HAREKETLİLİĞİNİ ARTTIRDI’

Vaka sayılarının yoğun olduğu Rize’de de Eğitim-Sen Şube Başkanı Ercan Özay, şu ana kadar sadece köy öğretmenlerinin aşılandığını ifade ederek, yüz yüze sınavların şehirdeki insan hareketliliğini arttırdığına dikkat çekti. Özay, “Okul önlerinde oluşan kalabalık salgın için risk oluşturuyor” ifadelerine yer verdi.  

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