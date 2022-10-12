Dershaneye gidemeyenler kütüphane kuyruğunda

SP Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, mevcut eğitim sistemi; gençlerimizi uzun yıllar okumak ve sınavlara hazırlanmak zorunda bıraktığını belirterek, “Maddi imkânsızlıktan dolayı kurslara gidemeyen, dar evlerde çok kişiyle internetsiz ve bilgisayarsız yaşamak zorunda kalan gençlerimize, sınavlara hazırlanmak için kütüphaneden başka seçenek kalmamaktadır. Öğrenciler kütüphanede yer bulabilmek için sabahın erken saatlerinde, kütüphanenin açılma saatinden çok önce, sıra tutmak zorunda kalmaktadır” dedi.

Yoksulluk ve yoksunluk altında ezilen gençlerin kamu hizmeti almak zorunda kaldığını da söyleyen Karaduman, “Üniversite sınavlarına ve kamu personeli alım sınavlarına hazırlanan gençlerin, sayısının fazlalığı ve buna karşın da kütüphanelerin kapasitelerinin yetersizliği gençleri kütüphanede sıra kapma rekabetine mecbur etmektedir. Öğrenciler kütüphanede yer bulabilmek için sabahın erken saatlerinde, kütüphanenin açılma saatinden çok önce, sıra tutmak zorunda kalmaktadır.” diye konuştu. Ankara - Erhan Akkaya

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