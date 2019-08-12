Devlet okulunda özel sınıf iddiası

İddialara göre, devlet okullarında ‘özel’ ve ‘normal’ olarak ayrılan sınıflara veli ve eğitimcilerden gelen tepkiler çığ gibi büyüyor.

Özel sınıf ücretlerinin 10 bin liraya kadar çıkıyor. gerçekgündem’in haberine göre, devlet okullarında sınıflar ‘özel’ ve normal olarak ikiye ayrılıyor. Çocuklarını özel sınıflara kaydeden velilerin ödediği meblağ iddialara göre 2 bin liradan 10 bin liraya kadar çıkabiliyor. Yoğun İngilizce eğitimi verildiği ve ücretli öğretmenlerin olduğu gerekçesiyle oluşturulan paralı sınıf ayrımına veliler ve eğitimcilerden tepki yağıyor. Öğrenci velileri, devlet okullarındaki her çocuğun eşit imkân ve olanaklara sahip olması gerektiğini belirtiyor.

Okunma Sayısı: 251

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.