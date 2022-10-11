Devlet sesimizi duysun

Türkiye’de sayısı 86 bin 668’e ulaşan ücretli öğretmenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı gibi aylık 5 bin 740 TL ücret almadıklarını dile getiriyor.

Özlük hakları, sigorta primi gibi birçok sıkıntı yaşayan öğretmenler “kadro” istiyor. Ankara’da öğretmenlik yapan Sibel Şahin, “Ben bu ay 3 bin 173 TL para almışım. Bunun bin lirası kızımın dershane, bin lirası da servis ücreti. Kadrolu öğretmenin aldığının dörtte birini alıyoruz, bu çok komik” derken; Gaziantep’te ücretli öğretmenlik yapan Gülcan Akdoğan ise, “9 yıldır ücretli öğretmenlik yapıyorum, 900 gün primim yattı. Belli bir prim gününe göre emekli oluyoruz. Ayda sadece 12-13 gün sigortamız yattığı için o hayal yani. Okulda böcek muamelesi görüyoruz resmen. Sürekli mobbinge uğruyoruz” diye konuştu. Dokuz yıldır ücretli öğretmenlik yaptığını söyleyen Akdoğan, “Bunların yüzünden gençliğimizin tadını çıkaramadık. Devletimizin artık bizi duyması gerekiyor. Ankara - Anka

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