Dijital oyunda etik sorunlara hazırlık şart

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, “Farkındalık sayesinde bizler dijital oyun sektöründe karşılaşılabileceğimiz yeni etik sorunlara karşı daha hazırlıklı duruma gelmeliyiz” dedi.

Recep Bozdağ - Yalova

Dünya, dijital alanın tek yönlü iletişim sürecinin etkisiyle önemli bir geçiş süreci yaşamakta. İnsanoğlu, hayatın tüm alanlarının dijitalleşmesi ile kapsamlı bir dönüşüme tanıklık ederken, korona salgınının getirdiği bazı etkilerle bu süreç daha da etkili ve derin bir hale geldi. Özellikle gençlerin ve Z kuşağının en büyük ilgi alanı olan dijital oyun sektörü beraberinde etik değerleri de tartışmaya açtı. Dijitalleşmenin hızı ve derinliği, sonuçları itibariyle üzerinde çalışmayı gerektiren acil bir durumu ortaya koydu. Dijital Oyun Sektöründe İş Ahlakı konulu webinar düzenleyen EGİAD Ege Genç İş İnsanları Derneği, yakın zamanda konu hakkında oldukça kapsamlı bir kitabı çıkan DEÜ İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ulaş Çakar’ı ağırlayarak gençler için konuyu masaya yatırdı.

Etik sorunlar ilgi alanımıza giriyor

Gençlerin internet, sosyal medya ve dijital oyun sektöründeki etkisi ve gerçekleşen paylaşımları yeni bir kavramı da gündeme getirdi; dijital etik. Bireyin ahlaki alt yapısı temelinde, yaşadığı ve çevresinde yaşanan olaylar karşısında gösterdiği tepkiler ya da ortaya koyduğu tavır olarak tanımlanan etik kavramı artık internet, sosyal medya ve oyun sektörü için dijital etik olarak tanımlanmakta.

Gençlerin en çok vakit geçirdikleri mecraların başında gelen Dijital Oyun alanlarının etik kurallarla yönetilmesi gerektiğini değerlendiren toplantının açılışında konuşan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, “Girişimcilik dünyasında da oldukça popüler olan oyun sektöründe çalışmalarımız bulunmakta. Bizler farklı, genelde teknik ve ticari boyutuyla ve çoğu zaman da yatırımcı bakış açısıyla dijital oyun sektörünü ele alıyoruz. Bu bağlamda aslında işin özünde yer alan metaverse konusunu da keza sıklıkla işlemeye çalışıyoruz. Farkındalık sayesinde bizler dijital oyun sektöründe karşılaşılabileceğimiz yeni etik sorunlara karşı daha hazırlıklı duruma gelebiliriz. Belki de bu farkındalık sayesinde yeni etik sorunlarla karşılaştığımızda bunların gerçekten yeni sorunlar mı yoksa teknolojinin gelişmesiyle yeni gibi görünebilen klasik sorunlar mı olduğunu takdir edebiliriz” dedi.

Ahlakî bir karmaşa var

DEÜ İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ulaş Çakar ise, 1960’lardan itibaren başlayan sektörün 1970’lerden itibaren baş döndürücü bir şekilde geliştiğini belirterek, gelişimin beraberinde ahlaki bir karmaşayı da doğurduğuna dikkat çekti. Kovid-19 pandemi şartları ve Metaverse için artan yönelim oyun sektörüne artan ilgiyi daha da arttırdı. Sektörün iş hacmi iştah kabartmaya başladı” dedi.