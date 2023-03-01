Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis'te eğitim öğretim yeniden başladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis'te eğitim öğretim hayatı yeniden başladı.

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenen Şanlıurfa'daki okullarda tadilat ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından öğrenciler için ders zili çaldı.

Haliliye İlçesindeki Yunus Emre Borsa İstanbul İlkokulunda, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan açılış törenine, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Vali Ayhan, yaptığı konuşmada, deprem nedeniyle herkesin büyük acılar yaşadığını ve toplum olarak yara alındığını belirterek, hem bireysel hem de toplumsal açıdan yaraların sarılmaya çalışıldığını söyledi.

Ayhan, pes edilmemesi gerektiğinin altını çizerek, "Bizler tarih boyunca nice zorluğun altından inancımızla, gücümüzle, birliğimizle çıkmış muteber bir milletiz. Yine birbirimize kenetlenerek güzel günlerimizi inşa edeceğiz. Gücümüzü asla unutmayalım. Her birimiz, depremin üzerimizde yaratmış olduğu makus etkiyi yok etmek istiyoruz. Ama bunu da oturduğumuz yerden, içimize kapanarak yapmak mümkün olmayacaktır. Toparlanmak ve eskisinden de sağlam bir şekilde yeniden ayağa kalkmak için hepimiz elimizden ne geliyorsa onu yapmalıyız." dedi.