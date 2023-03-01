"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 MART 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis'te eğitim öğretim yeniden başladı.

01 Mart 2023, Çarşamba 13:45
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis'te eğitim öğretim hayatı yeniden başladı.

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenen Şanlıurfa'daki okullarda tadilat ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından öğrenciler için ders zili çaldı.

Haliliye İlçesindeki Yunus Emre Borsa İstanbul İlkokulunda, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan açılış törenine, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Vali Ayhan, yaptığı konuşmada, deprem nedeniyle herkesin büyük acılar yaşadığını ve toplum olarak yara alındığını belirterek, hem bireysel hem de toplumsal açıdan yaraların sarılmaya çalışıldığını söyledi.

Ayhan, pes edilmemesi gerektiğinin altını çizerek, "Bizler tarih boyunca nice zorluğun altından inancımızla, gücümüzle, birliğimizle çıkmış muteber bir milletiz. Yine birbirimize kenetlenerek güzel günlerimizi inşa edeceğiz. Gücümüzü asla unutmayalım. Her birimiz, depremin üzerimizde yaratmış olduğu makus etkiyi yok etmek istiyoruz. Ama bunu da oturduğumuz yerden, içimize kapanarak yapmak mümkün olmayacaktır. Toparlanmak ve eskisinden de sağlam bir şekilde yeniden ayağa kalkmak için hepimiz elimizden ne geliyorsa onu yapmalıyız." dedi.

AA

Okunma Sayısı: 94
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hindistan'da 122 yılın en sıcak şubat ayı

    Deprem öncesi ve sonrası: Kentteki yıkımın fotoğrafları

    İlk maaşlar nisan ayında yatırılacak

    Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis'te eğitim öğretim yeniden başladı.

    Deprem bölgesindeki hak ve alacak hacizlerini kaldırdı

    Almanya’dan 450 ton yardım malzemesi

    AFAD: 45 bin 89 kişi vefat etti

    AKP iktidarı 28 Şubat’ın ürünü

    OHAL KHK’ları tek tek yargıya açılacak

    Neyin helalliğini istiyorsunuz?

    EYT'ye ilişkin kanun teklifi yasalaştı

    Onlar sana hakkını helal etti mi?

    İstanbul taşınmalı mı?

    Millet İttifakı’nın adayı 2 Mart’ta belli olacak

    Depremin maliyeti 34 milyar doları aşacak

    Ücretsiz tahliye uçuşları bu gece sona eriyor

    Sadece çadır istiyoruz

    Kayseri - İncesu'da 4 büyüklüğünde deprem

    '582 bin bağımsız bölüm ve 202 bin bina acil yıkılacak, ağır hasarlı veya yıkık durumda'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    OHAL KHK’ları tek tek yargıya açılacak
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Erken seçim olmadı, bedelini ağır ödedik
    Genel

    AKP iktidarı 28 Şubat’ın ürünü
    Ahmet BATTAL

    Ahbaba dost işi…
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Zelzele naraları bir zemzeme-i ezkâr
    M. Latif SALİHOĞLU

    28 Şubat’ın bir meyvesi
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    EYT'ye ilişkin kanun teklifi yasalaştı
    Hasan GÜNEŞ

    Deprem ve bakış açısı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.