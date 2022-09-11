Doktora sınavında bağnazlık - Risale-i Nur’u duyunca çılgına döndü

Tefsir konusunda doktora mülakatına giren araştırmacı Abdulkadir Ertaş, Risale-i Nur konusunda daha önce yüksek lisans çalışması yaptığı için bir ‘hoca’ tarafından kınandığını duyurdu.

Tefsir konusunda doktora mülakatına giren araştırmacı Abdulkadir Ertaş, Risale-i Nur konusunda daha önce yüksek lisans çalışması yaptığı için bir ‘hoca’ tarafından kınandığını duyurdu.

Ertaş, Twitter hesabında (@ErtasAbdulkadir) şöyle yazdı:

“Bugün doktora mülakatına girdim. Yazılı sınavı başarıyla geçmiştim. On kişilik bir heyet bana yüksek lisans tezimi sordu. Başlıkta Risale-i Nur ismini duyan bir hoca çılgına döndü. 5 dakika o tenkit etti ben de izah ettim. Derdi belliydi. Ona göre Risale-i Nur çalışmaya layık değildi. 20 sayfalık eserler bile çalışılıyorken 6000 sayfalık bir eserin neden çalışılamayacağını sordum. Diyanetin dahi bastığını söyledim. İşaratü’l-İ’caz’dan bahsettim. Ancak anlayacak gibi değildi. Hiç Risale-i Nur okuyup okumadığını sordum. Cevap beni hiç şaşırtmadı, okumamıştı. Saygımı ve edebimi hiç bozmadım. En son ‘Eğer ben bu kapıdan içeriye müsteşriklerden (gayrı müslim arastırmacılar) Nöldeke, Goldziher çalışmış olarak girseydim aynı muameleyi görecek miydim, bu akademik bir tavır mıdır? İnsafınıza arz ediyorum’ dedim ve çıktım. Sonuçlar 12 Eylül’de.”

Mesajın altına yapılan yorumlarda, Risale-i Nur konusunda çalışma yapılmasına itiraz eden akademisyenin tavrı kınanırken, bu itirazların ilmi bir değeri olmadığı yorumları da yapıldı.

Aslan Özdemir - İstanbul

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RİSALE-İ NUR HAKKINDA...

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23 MART 2020 YENİ ASYA 1. SAYFA