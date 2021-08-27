Dua ederek okullarına başladılar

ALMANYA’DA MÜSLÜMAN ÖĞRENCİLER OKULLARINA CAMİLERDE DUÂ EDEREK BAŞLADI.

Almanya’da 2021-2022 öğretim yılının başlamasıyla Diyanet İşleri Türk İslâm Birliğine (DİTİB) bağlı cami derneklerinde okula başlayan öğrenciler için “Bed-i Besmele” isimli dua programları düzenlendi. Berlin, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Hessen ve Kuzey Ren Vestfalya eyaletlerinde okulların eğitim ve öğretime başlaması dolayısıyla DİTİB‘e bağlı cami derneklerinde bir araya gelen öğrenciler, duâ ederek okula başladı. Camilerde icra edilen merasimlerde Kur’ân-ı Kerîm ve ilahiler okundu, çocukların başarıları için duâlar edildi.

Bugünü hatırlayacaklar

DİTİB Genel Başkanı Kâzım Türkmen, camilerde düzenledikleri “Bed-i Besmele” merasimlerinin gelenek haline geldiğini belirterek, şunları kaydetti: “Camilerimizde çocuklarımız büyüdüğünde bugünü hatırlayarak‚ ‘okul hayatımıza camide besmele çekerek ve duâ e-derek başladık’ diyecekleri bir geleneği devam ettiriyoruz. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında camilerde düzenlediğimiz törenlerden çocuklar kadar ailelerinin de mutlu olduklarına şahit oluyoruz. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının bütün eğitim camiasına hayırlı olmasını diliyorum.” Camilerde düzenlenen törenlerde, öğrencilere kırtasiye malzemelerinden oluşan hediye paketleri verildi. Almanya’da DİTİB’e bağlı 950’den fazla cami derneği bulunuyor.