Dünya barışı özlüyor

Can Kardeş 416’ıncı sayısının kapağında “Dünya barışa hasret” diyor. İnci Karaman Dünya Barış Günü için kaleme aldığı yazısında, Peygamber Efendimizin -Aleyhissalatu Vesselam- affedici yönünü, güzel ahlakını, cömertliğini ve adaletinin tüm insanlığa nasıl model olduğunu anlatıyor.

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Karaman, Efendimizin (a.s.m.) her alanda örnek olduğunu ancak asırlar geçse de hala bu yerkürenin asr-ı saadet döneminin seviyesine çıkamadığını kalemi döndüğünce anlatmaya çalışıyor. Bu satırlar yazılırken bile, Filistinli kardeşlerimiz bombalar altında can veriyor. Ne yazık ki bizler sadece seyirci gibi izliyoruz. Dünya ülkeleri bırakın barış konuşmayı, ateşkese bile yanaşmıyor. Ne zamanki Peygamber Efendimizin adaleti tüm insanlığa etki eder, o zaman Filistin’e ve mazlum ülkelere barış gelir. Dünya o zaman gerçek barışla tanışır.

O, NUR’UYLA DÜNYAYA TEŞRİF ETTİ

Yine İnci Karaman’ın kaleme aldığı yazıda, Efendimizle ilgili değerli bilgileri sayfalarda göreceksiniz. Karaman, Cehalet karanlığını paramparça eden Peygamber Efendimizin (a.s.m.) dünyaya teşrifinin tüm insanlığa nasıl bir ümit olduğunu anlatmaya çalışıyor.

Can Kardeş’in çizgi karakteri Vız Vız Arı ile barış güvercini bitmeyen savaşı konuşuyor. Can Kardeş’in karakterlerinden Arif, sonbahar yapraklarına bakarak tefekkür ediyor. Bakalım, sonbahar size neyi hatırlatıyor? Derginiz yine dopdolu; Hayvanlar Alemi, Ne Haber, Makas Eller, Origami, eğlence, bulmaca, çizgi-roman, mizah... Ne ararsanız sayfalarda yerini aldı. Keyifli okumalar…

İREM ÖZDEMİR - İSTANBUL