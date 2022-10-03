Eğitim de zengin işi oldu

Türkiye’de anaokulundan üniversite mezuniyetine kadar tüm öğrenim hayatını devlet okullarında geçiren bir öğrencinin ailesine maliyeti bugünkü fiyatlarla 300 bin TL.

SEYHAN ŞENTÜRK - İSTANBUL

Eğitiminin tamamını özel okullarda geçiren öğrenciler için ise aileleri 1 ila 5 milyon TL arasında servet harcıyor. Türkiye’de anaokulundan üniversite mezuniyetine kadar tüm öğrenim hayatını devlet okullarında geçiren bir öğrencinin ailesine maliyeti bugünkü fiyatlarla 300 bin TL. Eğitiminin tamamını özel okullarda geçiren öğrenciler için ise aileleri 1 ila 5 milyon TL arasında servet harcamak zorunda kalıyor. Türkiye’nin ilk para iadeli alışveriş sitesi Avantajix.com’un araştırmasına göre, bir öğrencinin kitap, kırtasiye, kıyafetten oluşan ve her yıl yenilenen temel ihtiyaçları 2 bin 500-5 bin TL arasında değişiyor.

ŞEHİR DIŞINDA OKUMAK 100-400 BİN TL

Temel ihtiyaçlara servis/yol parası, yemek, harçlık gibi diğer gereksinimler eklendiğinde yıllık eğitim maliyeti, 18 bin-35 bin TL arasında değişiyor. Tamamı devlet okullarında geçen anaokulu, 12 yıllık zorunlu eğitim ve 4 yıllık üniversite eğitiminin aileye toplam maliyeti bugünkü fiyatlarla 300 bin liradan başlıyor, 595 bin TL’ye kadar çıkıyor. Öğrencinin üniversite eğitimini farklı bir ilde alması halinde, yurt, ev kirası, aylık harçlık gibi kalemlerden dolayı aile bütçesine 4 yıl için 100-400 bin TL arasında ekstra yük biniyor.

ÖZEL ÜNİVERSİTE 60-380 BİN TL

Vakıf üniversitelerinde yıllık ücretler 60-380 bin TL arasında değişiyor. Anaokuldan üniversiteye tüm öğrenim hayatını en uygun fiyatlı özel okullarda geçiren bir öğrencinin ailesine maliyeti en az 1 milyon TL’yi buluyor. Öğrenim hayatı pahalı okullarda geçen, tıp fakültesi gibi 6 yıllık bir üniversiteyi okuyan öğrenci için ise toplamda 5 milyon TL gibi bir servet ödemek gerekiyor. Avantajix.com kurucu ortağı Güçlü Kayral, araştırmayı değerlendirirken, eğitimin oldukça pahalı ama yasal olarak zorunlu bir gereksinim olduğuna dikkati çekti. Kayral, “Pahalı okullarda okuyan bir öğrenci, üniversiteden mezun olduktan sonra 20 bin TL maaşlı bir işe girse, ailesinin kendisine yaptığı yatırımı ancak 20 yılda karşılayabiliyor. Asgari ücretle çalıştığında ise ömrü eğitim için kendisine harcanan parayı kazanmaya yetmiyor” ifadelerini kullandı.